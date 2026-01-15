Након упозорења Трампа: Иран отказао 800 погубљења

15.01.2026
21:45
Коментари:0
Осамсто погубљења која су требало да се изврше у Ирану отказана су након упозорења предсједника САД Доналда Трампа властима у Техерану да не убијају демонстранте, саопштила је данас Бијела кућа.
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит је на конференцији за новинаре рекла да је Трамп данас информисан да је "800 погубљења која су била заказана и требало да се изврше јуче обустављено", преноси Си-Ен-Ен.
Она је додала да Трамп пажљиво прати ситуацију на терену у Ирану.
Ливит је рекла да су Трамп и његов тим упозорили Техеран да ће бити "тешких посљедица ако се убиства повезана са репресијом власти наставе".
Трамп је изјавио јуче да му је речено да убиства у оквиру иранског гушења протеста широм земље јењавају и да вјерује да тренутно не постоји план за масовне егзекуције, иако су тензије између Техерана и Вашингтона и даље високе.
- Бићемо врло узнемирени ако се погубљења наставе - поручио је Трамп.
Он није искључио могућност америчке војне акције, рекавши да ће "пратити како ће се процес одвијати", уз напомену да је америчка администрација добила "веома охрабрујућу поруку" из Ирана.
Протести у Ирану почели су 28. децембра 2025. године због девалвације локалне валуте, иранског ријала, а 8. јануара, након позива Резе Пахлавија, сина иранског шаха, који је свргнут 1979. године, протестни маршеви су се интензивирали широм земље.
Истог дана, интернет је искључен, а у неколико иранских градова, протести су се претворили у сукобе са полицијом и праћени су скандирањем против иранског политичког система.
Пријављено је да је било жртава и међу снагама безбједности и међу демонстрантима.
Иранске власти, оптужујући САД и Израел за оркестрирање немира, објавиле су 12. јануара да је ситуација стављена под контролу.
