Бијела кућа: Слање европских трупа неће утицати на став Трампа

Извор:
Танјуг
15.01.2026
20:44
Коментари:0
Бијела кућа је данас саопштила да је састанак између америчких званичника и високих представника Данске и Гренланда био продуктиван и упозорила да слање европских трупа на Гренланд неће утицати на став предсједника САД Доналда Трампа о тој територији.
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит рекла је на конференцији за новинаре да су јучерашњи разговори министара спољних послова Данске и Гренланда Ларс Локе Расмусена и Вивијан Моцфелт са потпредсједником САД Џеј Ди Венсом и државним секретаром Марком Рубијом били "продуктивни", преноси Скај њуз.
Она је додала да су се стране сложиле да оснују радну групу која ће наставити да води техничке разговоре о "аквизицији Гренланда“, наводи британска телевизија.
Према њеним ријечима "ти разговори ће се одржавати сваке двије до три недјеље".
"Али предсједник је сасвим јасно ставио до знања свој приоритет, жели да САД добију Гренланд, сматра да је то најбоље за националну безбједност", навела је Ливит.
Она је додала да слање трупа из европских земаља на Гренланд неће утицати на Трампову одлуку о стицању те територије.
Данске и гренландске власти упозориле су САД да не заузимају острво, напомињући да очекују поштовање њиховог територијалног интегритета.
Острво је било данска колонија до 1953. године, остало је дио краљевства, али је 2009. године добило аутономију, што му је омогућило да самостално управља и одређује сопствену унутрашњу политику.
