САД увеле нове санакције Ирану

15.01.2026
17:50
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа увела је данас нове санкције Ирану, које су усмјерене на компаније из области поморског транспорта, трговине и енергетике, наводи се у објави на сајту америчког Министарства финансија.
Како је наведено на сајту, санкцијама је обухваћено и 11 појединаца, као и затвор Фардис, преноси Ројтерс.
Нове санкције уведене су у јеку обрачуна иранских власти са демонстрантима у земљи, наводи агенција.
Протести у Ирану почели су 28. децембра 2025. године због девалвације локалне валуте, иранског ријала, а 8. јануара, након позива Резе Пахлавија, сина иранског шаха, који је свргнут 1979. године, протестни маршеви су се интензивирали широм земље.
Истог дана, интернет је искључен, а у неколико иранских градова, протести су се претворили у сукобе са полицијом и праћени су скандирањем против иранског политичког система.
Пријављено је да је било жртава и међу снагама безбједности и међу демонстрантима.
