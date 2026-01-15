Logo
Љекар и начелник оптужени за смрт 9 беба умрлих у року од 8 дана

15.01.2026

17:00

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

Руска полиција је ухапсила главног љекара и в.д. начелника у породилишту у сибирском граду Новокузњецку, након што је деветоро новорођенчади преминуло за само осам дана почетком текуће године.

Двојица запослених оптужена су за немар који је резултирао смрћу беба, саопштио је руски Истражни комитет, преноси руски медиј "Москов тајмс".

"У периоду од 4. до 12. јануара 2026. године, у Породилишту број 1 у Новокузњецку регистрована је смрт деветоро новорођенчади као посљедица тога што су осумњичени своје службене и професионалне медицинске дужности обављали на неадекватан, нестручан и неодговоран начин", саопштила је ова агенција.

Како пише руска "Известија", у међувремену је затражено одређивање притвора у трајању од два мјесеца за Алексеја Емиха, в.д. начелника породилишта, док име љекара још није саопштено.

Истражитељи су додали да је у току судско-медицинско вештачење како би се утврдио узрок смрти сваке бебе.

Регионални здравствени званичници су раније саопштили да су сва новорођенчад имала различите посљедице настале током порођаја или болести које су имале док су још биле у стомаку, пише "Москов тајмс".

ilu-ruža-28082025

Сцена

Умрла јапанска манекенка, прије смрти оставила опроштајну поруку

Породилиште број 1 у Новокузњецку, једно од свега два породилишта у граду са око пола милиона становника, објавило је у уторак да привремено обуставља пријем пацијената због високе стопе респираторних инфекција.

"Новорођенчету су сломили кључну кост"

Ксенија Крајева, сестра једне од породиља, испричала је да је њена сестричина превремено рођена 2. децембра прошле године и да је била у болници, у инкубатору, због инфекције када је уведен карантин.

"Све је било у реду. Дијете се опорављало, престали су да јој дају антибиотике, али су наставили да прате њено здравствено стање. Два пута дневно су нас телефонским путем, због уведеног карантина, обавјештавали о стању дјевојчице и све је било добро. А онда са нас 11. јануара позвали и рекли да је девојчица умрла", испричала је сестра породиље за руски портал "РБЦ" и додала да су њеној сестри рекли да не може да преузме тијело.

Породиља Алина је за руски медиј изјавила да је породилиште у којем су преминуле бебе "солидно" и да воде рачуна о хигијени, али је нагласила да су запослени "ужасни и бахати". Са њом је, испричала она, била и млада жена која је родила девојчицу.

"Новорођенчету су, како ми је испричала, током порођаја сломили кључну кост", каже Алина.

Талас огорчења због смрти беба

Смрт беба у Новокузњецку, граду у Кемеровској области, изазвала је талас огорчења у јавности и оштре осуде руских званичника.

Валентина Матвијенко, председница Савјета Руске Федерације, у саопштењу је назвала овај догађај "трагедијом" и рекла да се "никада не сме поновити".

Ријека

Регион

Одборници траже забрану усташког поздрава "За дом спремни"

Јана Лантратова, посланица Државне думе и чланица социјално-конзервативне странке "Праведна Русија", написала је на Телеграму да је "дозволити да неколико беба умре у једном породилишту у тако кратком временском периоду - злочин против земље", имајући у виду демографску кризу са којом се Русија суочава.

Гувернер Кемеровске области Иља Сеређук саопштио је у уторак да ће регионални министар здравља Андреј Тарасов извршити инспекцију свих породилишта и перинаталних центара у Кемеровској области "како би се провјерила њихова спремност за најкомплексније случајеве".

