Земљотрес погодио Албанију

15.01.2026
18:10
Земљотрес магнитуде 3,3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у четвртак, 15. јануара 2026. године у 18:01 часова, на подручју Албаније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.8088 и дужине 20.6092, јужно од Охридског језера.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
