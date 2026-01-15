Logo
Земљотрес погодио Албанију

Извор:

Агенције

15.01.2026

18:10

Земљотрес погодио Албанију
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3,3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у четвртак, 15. јануара 2026. године у 18:01 часова, на подручју Албаније.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.8088 и дужине 20.6092, јужно од Охридског језера.

млијеко

БиХ

Неочишћен пут одсјекао фарму: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Тагови:

Albanija

Земљотрес

