Израелска војска гађала Хезболах у Либану

Извор:
СРНА
15.01.2026
16:18
Израелска војска саопштила је да је напала циљеве Хезболаха у неколико области у Либану као одговор на "поновљена кршења примирја" од стране милитантне групе.
Портпарол израелске војске раније је објавио упозорење становницима одређених зграда у либанском селу Сохмор.
Израел и Либан су 2024. године постигли договор о примирју уз посредовање САД, окончавши више од годину дана борби између Израела и Хезболаха на либанској територији.
Од тада, стране су размјењивале оптужбе због кршења споразума.
Либан се суочава са све већим притиском САД и Израела да разоружа Хезболах, а либански лидери се плаше да би Израел могао да драматично појача нападе.
