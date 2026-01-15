Logo
Израелска војска гађала Хезболах у Либану

Извор:

СРНА

15.01.2026

16:18

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Majdi Mohammed

Израелска војска саопштила је да је напала циљеве Хезболаха у неколико области у Либану као одговор на "поновљена кршења примирја" од стране милитантне групе.

Портпарол израелске војске раније је објавио упозорење становницима одређених зграда у либанском селу Сохмор.

Израел и Либан су 2024. године постигли договор о примирју уз посредовање САД, окончавши више од годину дана борби између Израела и Хезболаха на либанској територији.

Vatrogasci

Свијет

Ватра захватила зграду модне куће

Од тада, стране су размјењивале оптужбе због кршења споразума.

Либан се суочава са све већим притиском САД и Израела да разоружа Хезболах, а либански лидери се плаше да би Израел могао да драматично појача нападе.

Хезболах

Израел

Коментари (0)
