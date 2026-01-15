Блумберг: Крај, Трамп се повлачи?

Извор:
Б92
15.01.2026
13:58
Чини се да је Иран за сада избјегао америчке војне ударе након што је предсједник Доналд Трамп ублажио пријетње, а високи ирански званичник обећао да неће бити погубљења демонстраната, објавио је Блумберг.
Трамп је синоћ изјавио новинарима да је обавијештен о томе да се "убијање у Ирану зауставља", додавши да би био "врло узнемирен" ако се гушење протеста настави.
То представља значајну промјену тона у односу на почетак седмице, када је позивао Иранце на наставак протеста и обећавао да је "помоћ на путу", подсећа Блумберг.
Попуштање напетости одразило се и на тржишту нафте, гдје је цијена први пут пала у шест дана због смањене забринутости око могућих поремећаја у сабдјевању.
Цијена сирове нафте Брент данас је пала за 3,4 посто - што је највећи пад од новембра прошле године, након раста од око 11 одсто током протекле седмице.
Такође, подаци праћења летова са FlightRadar24 показали су наставак ваздушног саобраћаја изнад иранског ваздушног простора након привремене обуставе.
Иранска организација за цивилно ваздухопловство потврдила је да се одлазни и долазни летови одвијају нормално, пренијела је полуслужбена новинска агенција Тасним.
Протести у Ирану, усмјерени против режима врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија, наводно су се смирили од прошле седмице, када је на стотине хиљада људи изишло на улице.
Власти тврде да су поновно успоставиле контролу, а за подстицање немира и наоружавање терориста оптужују САД и Израел.
Извјештавањем државне телевизије доминирају провладини скупови, док национална блокада интернета и даље отежава независно извјештавање о догађајима на терену.
Упркос томе, организације за људска права настављају да извјештавају о растућем броју жртава на демонстрацијама које су започеле крајем децембра прошле године.
Група Иран Хуман Rights са сједиштем у Ослу објавила је податак о најмање 3.428 убијених демонстраната, што овај обрачун с неистомишљеницима чини најсмртоноснијим у посљедњих неколико деценија.
Такође се наводи да је више од 18.000 људи приведено.
(б92)
