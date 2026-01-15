Logo
Снијег пао са крова и убио двоје људи

15.01.2026

13:27

Ходање по снијегу
Фото: Pexels

У Петропавловску Камчатском двије особе су погинуле тако што је на њих пао снијег са крова, због чега је проглашено ванредно стање, саопштио је данас градоначелник тог града Јевгениј Бељајев.

- Одлука о проглашењу ванредног стања ће омогућити градској управи да распореди додатне снаге како би се изборила са посљедицама циклона - рекао је Бељајев у објави на Телеграму.

Он је казао да је неприхватљива "криминална неактивност компанија за управљање, које не успијевају благовремено да уклоне снијег и лед са кровова и стреха".

- Такав немар је, нажалост, довео до трагедије која је резултирала смрћу становника града. Апсолутно је јасно да компанија за управљање није предузела адекватне мјере да очисти подручје од снијега и леда, нити да постави баријере које упозоравају на опасност од боравка у зони лавина - казао је Бељајев.

Истакао је да ће органи за спровођење закона процијенити радње, или неактивност одговорних.

- Чекање повољних временских услова је неприхватљиво. Живимо на Камчатки и посљедице циклона морају се одмах ријешити - закључио је Бељајев.

Снијег

krov

Русија

