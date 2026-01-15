Извор:
СРНА
15.01.2026
11:27
Коментари:0
Предсједник Украјине Владимир Зеленски почео је да уклања потенцијалну конкуренцију, оцијенио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
Он је на платформи "Макс" коментарисао оптужбе које су изнесене против некадашњег премијера Украјине Јулије Тимошенко, којој специјално тужилаштво за борбу против корупције планира да уведе рестриктивне мјере.
"Чини се да је дрогерашки кловн почео пуну чистку својих потенцијалних конкурената. Мијеша карте", написао је Медведев.
Он је навео да се чини да Тимошенкова "није потребна Америци", па је одлучено да се "њена карта сахрани" усљед корупције.
"Грешка је што нико не учи једноставне лекције из историје. Свако ко планира без јаких карата против те даме треба да се сјети да су такве игре обично водиле или у крвави `Мајдан` или у срамни одлазак оптуженог лица из земље", додао је Медведев.
Најновије
Најчитаније
13
04
12
54
12
27
12
20
12
15
Тренутно на програму