Први војници из европских земаља стигли на Гренланд

Спутник Србија
15.01.2026
10:29
Коментари:1
Први војници из европских земаља стигли су на Гренланд након изјава америчког предсједника Доналда Трампа о потреби да се ово острво придружи Сједињеним Америчким Државама, пишу њемачки „Билд“.
Како се наводи у чланку, војни транспортни авион данске војске „херкулес“ слетио је синоћ на аеродром у главном граду Гренланда, Нууку. У авиону нису били само дански војници, већ и представници Оружаних снага Француске.
Готово истовремено, други дански војни авион слетио је на аеродром Кангерлусуак на западу острва. Оба авиона су летјела са искљученим транспондерима.
Очекује се у четвртак ујутру у Нуук стићи и првих 13 војника Бундесвера.
Министарство одбране Њемачке саопштило је да ће Бундесвер учествовати „у извиђачкој мисији на Гренланду од 15. до 17. јануара 2026. године, заједно са другим европским нацијама“.
У саопштењу се додаје да је циљ да се „истраже оквири за могуће војне доприносе за подршку Данској у осигуравању безбједности у региону, на примјер, у капацитетима поморског надзора“.
Осим Њемачке, у мисији распоређивања трупа учествоваће и Велика Британија, Канада, Холандија, Норвешка и Шведска. Она се не координира преко структура НАТО-а, чије су све ове земље чланице, већ из Копенхагена. Припреме за распоређивање, у свјетлу Трампових изјава, трају посљедњих неколико дана и држане су у тајности, пише лист.
Такође се тврди да су први војници кренули на острво тек након што су у сриједу пропали преговори између представника Данске и Гренланда са Сједињеним Америчким Државама.
Истовремено, Финска још није донијела одлуку о слању трупа на Гренланд на молбу Данске, али намјерава да учествује у проширењу присуства НАТО-а на острву, изјавила је финска министарка спољних послова Елина Валтонен.
Трамп је 14. јануара изјавио да Сједињене Америчке Државе и даље намјеравају да заузму Гренланд, упркос противљењима Данске.
Гренланд је дио Краљевине Данске. Ипак, амерички предсједник Доналд Трамп више пута је изјављивао да би острво требало да постане дио Сједињених Америчких Држава, позивајући се на његов стратешки значај за националну безбједност. Амерички предсједник није обећао да неће употребити војну силу ради успостављања контроле над Гренландом и није јасно одговорио на питање шта му је важније — само острво или очување НАТО-а.
Власти Данске и Гренланда упозориле су Сједињене Америчке Државе да не покушавају да преузму острво, истичући да очекују поштовање њиховог територијалног интегритета. Земље Европске уније су у јануару разматрале могућу реакцију у случају да претње САД у вези са Гренландом постану стварност.
Гренланд је до 1953. године био данска колонија. И даље је дио Краљевине Данске, али је 2009. године добио аутономију, укључујући право на самоуправу и самостално одлучивање о унутрашњој политици.
