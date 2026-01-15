Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

Јапан је данас, 15. јануара погодио низ земљотреса, од којих је најснажнији био 5,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Епицентар најјачег потреса био је на острву Хоншу, на дубини од седам километара и удаљености од 18 километара од града Матсумота.

Хоншу су погодили и земљотреси од 4,7 и 4,3 степена.

Забиљежен је и потрес од 4,5 степени северно од острва Хокаидо, на отвореном мору и за њега није издато упозорење на опасност од цунамија.

За сада нема извјештаја о повријеђенима и материјалној штети.