Logo
Large banner

Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

15.01.2026

10:20

Коментари:

0
Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

Јапан је данас, 15. јануара погодио низ земљотреса, од којих је најснажнији био 5,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Епицентар најјачег потреса био је на острву Хоншу, на дубини од седам километара и удаљености од 18 километара од града Матсумота.

Хоншу су погодили и земљотреси од 4,7 и 4,3 степена.

Забиљежен је и потрес од 4,5 степени северно од острва Хокаидо, на отвореном мору и за њега није издато упозорење на опасност од цунамија.

За сада нема извјештаја о повријеђенима и материјалној штети.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Japan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

ФСБ: Протјеран британски шпијун

3 ч

0
Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације

Свијет

Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације

3 ч

0
Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата

Свијет

Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата

4 ч

1
Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

Свијет

Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

12

54

Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

12

27

Саво Минић на конференцији за новинаре

12

20

Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

12

15

Саво Минић враћа мандат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner