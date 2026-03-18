Минић: Путеви на подручју Фоче морају бити ријешени

СРНА

18.03.2026

06:59

Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да путни правци на подручју Фоче морају бити ријешени, али да би се то десило иде се корак по корак.

Минић је навео да се у посљедње вријеме доста спекулише о путној инфраструктури у Фочи i да људи који ту живе заслужују јасне и тачне информације

Појаснио да је тендерска документација за путни правац Фоча-Шћепан Поље већ неко вријеме на сагласности у Свјетској банци, што је важан корак да се коначно крене у реализацију.

Истовремено, додао је, ради се на санацији моста на ријеци Бистрици, а с прољећем слиједи и јачи темпо радова на дионици Тјентиште-Фоча.

"На мосту преко ријеке Сутјеске урађени су припремни радови, односно темељење моста на дубини, а траса је скоро у потпуности извучена. То значи да се ускоро очекују и озбиљнији радови на терену. Да би се све ријешило, идемо корак по корак", написао је Минић на Иксу.

Саво Минић

Фоча

Premijer Republike Srpske

