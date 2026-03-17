Додик: Европа изгубила значајан дио политичког и економског капацитете

Извор:

СРНА

17.03.2026

22:28

Милорад Додик
Фото: АТВ

Европа је изгубила значајан дио политичког и економског капацитета, а политички лидери се суочавају са падом подршке унутар сопствених држава, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик и додао да руководство Републике Српске правилно разумије актуелна дешавања у свијету.

Додик је оцијенио да данашња Европа пролази кроз озбиљну кризу, а посебно је истакао недостатак јасног лидерства.

Он се критички осврнуо на структуру европског руководства, укључујући Урсулу фон дер Лајен и Кају Калас, уз оцјену да Европа у овом тренутку није адекватно позиционирана да одговори на глобалне изазове.

Додик сматра да је Европи потребна дубока трансформација међународних односа и позиције у свијету, те нови приступи у политици и дипломатији.

Указао је да се политички лидери у Европи, попут француског предјсеника Емануела Макрона или актуелног њемачког канцелара, суочавају са падом подршке унутар сопствених држава.

- Слично важи и за британске политичке лидере, што указује на шире незадовољство грађана. Европски лидери данас немају довољно политичке стабилности ни јасну стратегију за рјешавање кључних проблема - рекао је Додик, обраћајући се уочи премијере документарног филам "Исход" о егзодусу сарајевских Срба.

Додик је нагласио да руководство Републике Српске и српски народ правилно разумију актуелна дешавања у свијету, укључујући и специјалну војну операцију Русије.

Према његовим ријечима, Република Српска је од почетка одбила могућност увођења санкција Руској Федерацији и није прихватила усклађивање са политиком Брисела о том питању.

- Српска је одбила да учествује у заједничким западним платформама које негативно оцењују ситуацију у Русији - рекао је Додик.

