Додик: Европа изгубила значајан дио политичког и економског капацитете

Извор:
СРНА
17.03.2026
22:28
Коментари:0
Европа је изгубила значајан дио политичког и економског капацитета, а политички лидери се суочавају са падом подршке унутар сопствених држава, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик и додао да руководство Републике Српске правилно разумије актуелна дешавања у свијету.
Додик је оцијенио да данашња Европа пролази кроз озбиљну кризу, а посебно је истакао недостатак јасног лидерства.
Он се критички осврнуо на структуру европског руководства, укључујући Урсулу фон дер Лајен и Кају Калас, уз оцјену да Европа у овом тренутку није адекватно позиционирана да одговори на глобалне изазове.
Додик сматра да је Европи потребна дубока трансформација међународних односа и позиције у свијету, те нови приступи у политици и дипломатији.
Указао је да се политички лидери у Европи, попут француског предјсеника Емануела Макрона или актуелног њемачког канцелара, суочавају са падом подршке унутар сопствених држава.
- Слично важи и за британске политичке лидере, што указује на шире незадовољство грађана. Европски лидери данас немају довољно политичке стабилности ни јасну стратегију за рјешавање кључних проблема - рекао је Додик, обраћајући се уочи премијере документарног филам "Исход" о егзодусу сарајевских Срба.
Додик је нагласио да руководство Републике Српске и српски народ правилно разумију актуелна дешавања у свијету, укључујући и специјалну војну операцију Русије.
Према његовим ријечима, Република Српска је од почетка одбила могућност увођења санкција Руској Федерацији и није прихватила усклађивање са политиком Брисела о том питању.
- Српска је одбила да учествује у заједничким западним платформама које негативно оцењују ситуацију у Русији - рекао је Додик.
Република Српска
36 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
49
22
39
22
38
Тренутно на програму