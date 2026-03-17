Кнежевић за АТВ: Каран ће допринијети стабилности и институцијалном заокруживању

АТВ

АТВ

17.03.2026

22:26

Милан Кнежевић
Избор Карана за предсједника Републике Српске ће допринијети стабилности и институцијалном заокруживању када Саво Минић трећи пут буде потврђен за премијера, каже за АТВ Милан Кнежевић, предсједник Демократске народне партије Црне Горе.

"Избор Карана за предсједника Републике Српске ће допринијети стабилности и институцијалном заокруживању када Саво Минић трећи пут буде потврђен за премијера, а надам се да ће се створити и могућност за један свеопшти дијалог са политичким противницима односно са политичким противницима којима је стало до развоја Републике Српске и који неће угрозити њен опстанак", каже Кнежевић.

По мишљењу Кнежевића да је урушавање Дејтонског споразума ишло ка унитаризацији БиХ и брисању ентитета као и одузимања надлежности Републици Српској и прекидања свих веза са Србијом.

"Кроз прошлост смо имали много већа искушења и очигледно да ми као народ смо предодређени за искушења и то је нешто из чега треба да извучемо поуку. Свака генерација и свако вријеме носи своје",каже Кнежевић.

Милан Кнежевић

Република Српска

Кнежевић за АТВ: Важно је да се покаже јединство када су неке одлуке наметнуте са стране

По ријечима Кнежевића у Црној Гори Демократска народна партија тражи да се поред државне заставе уведе и такозвана народна застава односно тробојка из Устава Кнежевине Црне Горе 1905. године и да се јасно нормира начин њене употребе. За ову одлуку је потребан 41 посланик док актуелна парламентарна већина броји 49 посланика, а са Демократском народном партијом је бројала 52 посланика што значи да није била потребна двотрећинска већина.

Српски као службени језик

"Наши коалициони партнери на челу са Милојком Спајићем саопштили су да ће та тробојка закочити европски пут Црне Горе и да сада није вријеме за тробојку. Ми нажалост имамо химну чија је посљедња двије строфе написао пресуђени ратни злочинац Секула Дрљевић. Човјек који је најодговорнији за масовно страдање Срба и у Јасеновцу и Градишци", рекао је Кнежевић.

Према попису у Црној Гори лингвистичка већина у Црној Гори је српска и зато демократска партија тражи допуну Устава на начин да се уз мањински црногорски језик дода и као службени српски језик, наглашава Кнежевић и додаје да референдум није потребан јер се ради о допуни, а не измјени Устава.

Синиша Каран

Milan Knežević

  Најновије

