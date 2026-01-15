Logo
ФСБ: Протјеран британски шпијун

15.01.2026

09:33

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Власти Русије протјерале су нерегистрованог дипломату који је радио у Амбасади Велике Британије у Москви, након што га је руска Федерална служба безбједности означила као шпијуна.

У саопштењу ФСБ-а наведено је да је шпијун идентификован захваљујући раду руских обавјештајаца.

Према наводима ФСБ-а, ради се о Дејвису Гарету Самјуелу, агенту једне од британских специјалних служби.

У саопштењу се истиче да је Самјуел /45/ послат у Русију као замјеник секретара административног и економског одјељења Амбасаде.

