Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

Извор:
Телеграф
15.01.2026
08:09
Четворогодишња дјевојчица из Јуте је преминула од грипа након што јој се стање толико погоршало да је доживјела разорни мождани удар.
Елора Ели Ен Рад (4) разбољела се након што је грип захватио њену породицу током празника, рекли су њени родитељи Сара и Мајкл Руд за АБЦ 4.
Родитељи су одвели ћерку у болницу у Огдену у Јути, гдје јој је дијагностикован грип и аденовирус.
"Задржали су је током ноћи јер јој је кисеоник био веома низак", рекла је Сара.
Међутим, Ели, која није вакцинисана против грипа, имала је низак ниво кисеоника и развила је упалу плућа и сепсу, те је хитно пребачена у другу болницу која је специјализована за бригу о дјеци.
"Мислим да је била око четири дана на одјељењу интензивне његе, а на дан када је умрла, одвели су је на компјутерску томографију и видјели су да је имала мождани удар", рекла је Сара.
"Нису могли да је излијече, па смо донијели одлуку да је искључимо са апарата за одржавање живота и она је преминула", додала је мајка.
Елора је умрла 6. јануара.
Покренута је кампања на GoFoundMe како би се сакупио новац за очајне родитеље након смрти кћерке.
Мајкл је рекао да је његова кћерка "увек била веома слатка, веома вољена и привржена".
Сара је описала Ели као "брижну дјевојчицу" која је волела да се игра са својим луткама и Барбикама.
"Била је најслађа дјевојчица на свету и увек би долазила кући из вртића и давала ми поклон који је тамо направила", рекла је мајка.
У овом тренутку, Рудови кажу да имају више питања него одговора, а једно од тих питања је најистакнутије у Сарином уму.
"Само се питам, 'Зашто она?'... Не знам зашто је то тако јако погодило Ели", рекла је Сара. Најстарија кћерка Рудових је такође добила упалу плућа и бронхитис док је породица била болесна и хоспитализована.
Срећом, њиховом најстаријем детету је боље, али породица Руд и даље осјећа рупу коју је оставио Елиин губитак.
У Јути, број хоспитализација због грипа је у порасту ове сезоне, са најмање 725 хоспитализација повезаних са грипом пријављених државном Министарству здравља и социјалних служби.
Широм Сједињених Држава, најновији подаци ЦДЦ-а, закључно са 3. јануаром, показују да је недјељна стопа хоспитализација, углавном узрокована подкладом К вируса Х3Н2 или сојем "супер грипа", порасла за 53 процента у односу на претходну недјељу.
Укупан број хоспитализација за сезону је такође порастао за 37 процената у поређењу са претходном недјељом.
Скоро 40.000 Американаца примљено у болницу због грипа у једној недјељи, у односу на 33.000 недјељу дана раније.
Мала дјеца, која су посебно осјетљива на грип због неразвијеног имуног система, чинила су највећи удео амбулантних посјета повезаних са грипом са скоро 20 процената, иако су посјете љекару међу овом старосном групом у опадању.
(Телеграф)
