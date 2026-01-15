Logo
Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

Извор:

Агенције

15.01.2026

07:23

Коментари:

0
Новак Ђоковић, 24-струки гренд слем шампион, и Јаник Синер нашли су се у истој половини жријеба за сингл на Аустралијан опену, који је објављен у четвртак.

Први ривал српског аса биће Шпанац Педро Мартинез. Уколико прескочи прву препреку чека га бољи из дуела између Теренса Атмана (Француска) и квалификанта, док би у трећем колу могао да иде на Брендона Накашиму (Америка), Роберта Баутисту Агута (Шпанија) или Ботика ван де Зандшулпа (Холандија).

Према пројектованом жријебу, ривал у осмини финала могао би да му буде Јакуб Меншик (Чешка), Талон Грикспор (Холандија), а ту је и "мина" у виду Хуберта Хуркача (Пољска) који је блистао на Јунајтед купу.

Ако све буде ишло по плану, потенцијални ривал у четвртфиналу могао би да му буде Тејлор Фриц (Америка), Лоренцо Мусети (Италија), Стефанос Циципас (Грчка), Јири Лехечка (Чешка), а ту је и Бугарин Григор Димитров.

У међувремену, свјетски број 1 Карлос Алкарас налази се у истој половини жријеба као и прошлогодишњи финалиста Александер Зверев.

Двадесетдвогодишњи Шпанац, који има за циљ да освоји своју седму гренд слем титулу и комплетира каријерни Гренд слем, турнир започиње против домаћег представника Адама Волтона.

Рекордер са 10 титула на Аустралијан опену, Ђоковић, и двоструки узастопни шампион Синер могли би да се састану у спектакуларном полуфиналу првог гренд слема у сезони.

Ђоковић (38) јури своју 25. гренд слем титулу, чиме би се издвојио испред Маргарет Корт и постао рекордер по броју освојених гренд слем титула у синглу у историји тениса.

Синер, који је постављен за другог носиоца, настоји да освоји трећу узастопну титулу у Мелбурн парку и укупно пету гренд слем титулу.

Шта чека остале Србе?

Миомир Кецмановић (59) је за првог ривала добио Томаса Мартина Ећеверија, 61. на свијету из Аргентине, кога је савладао само једном у три међусобна окршаја.

И Хамад Међедовић (96) ће на старту АО играти против једног Аргентинца, први пут снаге ће одмјерити са Марјаном Навонеом (74).

Ласла Ђереа (91) чека, бар на папиру, највећи изазов – шампион из 2014, али сада већ 40-годишњи Станислас Вавринка.

А најзвучнијег ривала добила је Олга Даниловић (68), којој је прва препрека легендарна Американка Венус Вилијемс (145), двострука финалисткиња овог турнира.

Венус има 45 година.

Тагови:

Аустралијан опен

Новак Ђоковић

Јаник Синер

Olga Danilović

tenis

Карлос Алкараз

Laslo Đere

Hamad Međedović

