Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

14.01.2026
12:38
Коментари:0
Јединствен догађај под називом 1 поинт слам на Аустралијан Опену је у току. Организатори су најавили феноменално такмичење у ком је сваки меч завршен након само једног поена, а професионалци укрштају копља са аматерима.
Такмичење је и започето ове сриједе, а са турнира је испао Јаник Синер! Формат каже да ко освоји један поен пролази даље, а побједник турнира на крају осваја награду од 600.000 евра, односно милион аустралијских долара.
На почетку окршаја играју се "папир, камен, маказе", како би се одредило ко сервира, а Синеру се догодило нешто незамисливо у другом колу. Он је због промашеног сервиса поражен и већ је испао!
Jannik Sinner's first loss at the Australian Open since 2023 🫢 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 14, 2026
Amateur Jordan Smith advances after Sinner fails to make his serve! #AusOpen pic.twitter.com/gDryQ3pG7Y
Џордан Смит је прошао у наредно коло тако што је ривал пропустио да пребаци лоптицу на старту преко мреже, па је аматерски шампион Новог Јужног Велса имао шта и да слави.
- Не вјерујем да је тако, али стварно је кул - рекао је Смит послије меча, а Синер је истакао да му је драго што је Аустралијанац остао и даље на турниру.
Иначе, мало је фалило и да Србин Петар Јовић прође даље против Данила Медведева, али његов твинер није успио против Руса, који је остао у чуду.
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму