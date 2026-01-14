Logo
Large banner

Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

Извор:

Блиц

14.01.2026

08:48

Коментари:

2
Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

Српски тенисер Новак Ђоковић отказао је тренинг на Аустралијан опену послије само 12 минута и забринуо је своје навијаче.

Знамо да је Ђоковић прво отказао учешће на турниру у Аделејду, који је требало да игра прије похода на 25. гренд слем, док очигледно те проблеме није превазишао ни по доласку у Мелбурн.

Турнир почиње у нед‌јељу, а Новак Ђоковић је прво за спаринг-партнера имао Јиржија Лехечку, гд‌је се играло у лаганом ритму, да би се потом вратио на терен број “10” на другу сеансу у пет поподне по локалном времену.

Тај тренинг трајао је 12 минута и заправо је током њега Миљан Амановић, кум и физиотерапеут, масирао Новаков врат. Није то нарочито неуобичајено, али је д‌јеловало да постоје болови код српског тенисера и да је због тога раније него што је очекивано напустио тренинг.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју

На све то, Ђоковић је заправо све вријеме разговарао са својим тимом, да би се потом обукао и отишао. Да ли је постојао неки проблем или не, сазнаћемо тек када се обрати, али има позитивних сигнала.

Послије овог прекида тренинга, Новак Ђоковић је изашао на терен против Данила Медведева, гд‌је није показивао да има проблеме.

Новак Ђоковић је трећи носилац на овогодишњем Аустралијан опену гд‌је ће пробати да нападне свој 25. гренд слем, уједно 11. у Мелбурну. Прошле сезоне испао је у полуфиналу, односно предао је Александру Звереву због повреде послије првог сета, док се надамо да овог пута неће имати физичких потешкоћа, преноси Мондо.

То је ипак додуше неизвјесно у његовим годинама и знамо да Ђоковић све чешће мора да паузира због повреда, тако да би за њега идеално било када би бар на старту турнира добио лакше ривале. Сазнаће их 15. јануара на жребу.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

tenis

Аустралијан опен

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

Друштво

Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

4 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Посебан датум у црквеном календару! Славимо три велика празника, ове обичаје ваља испоштовати

4 ч

0
Тадић: Церић Бошњацима саопштио истину - оно што они називају "босанском црквом" је православна црква у средњовјековној Босни

БиХ

Тадић: Церић Бошњацима саопштио истину - оно што они називају "босанском црквом" је православна црква у средњовјековној Босни

4 ч

0
Пуцњава у Хрватској: Има приведених

Регион

Пуцњава у Хрватској: Има приведених

4 ч

0

Више из рубрике

Тенисерка објавила голишаву фотку из купатила и шокирала јавност

Тенис

Тенисерка објавила голишаву фотку из купатила и шокирала јавност

4 ч

0
Циципас испао на старту Аделајда

Тенис

Циципас испао на старту Аделајда

19 ч

0
Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Тенис

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

1 д

0
Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју

Тенис

Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner