Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

Извор:
Блиц
14.01.2026
08:48
Коментари:2
Српски тенисер Новак Ђоковић отказао је тренинг на Аустралијан опену послије само 12 минута и забринуо је своје навијаче.
Знамо да је Ђоковић прво отказао учешће на турниру у Аделејду, који је требало да игра прије похода на 25. гренд слем, док очигледно те проблеме није превазишао ни по доласку у Мелбурн.
Турнир почиње у недјељу, а Новак Ђоковић је прво за спаринг-партнера имао Јиржија Лехечку, гдје се играло у лаганом ритму, да би се потом вратио на терен број “10” на другу сеансу у пет поподне по локалном времену.
🇨🇦✍️@DjokerNole returned to Court 10 for a 2nd session at 5 p.m.— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) January 14, 2026
It lasted just … 12 minutes.
A chunk of that time was taken up with the Serb having his neck manipulated by his trainer. He had all his knuckles and even his thumb just DUG in there. It looked pretty painful." pic.twitter.com/pgfrS2JiWI
Тај тренинг трајао је 12 минута и заправо је током њега Миљан Амановић, кум и физиотерапеут, масирао Новаков врат. Није то нарочито неуобичајено, али је дјеловало да постоје болови код српског тенисера и да је због тога раније него што је очекивано напустио тренинг.
Тенис
Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју
На све то, Ђоковић је заправо све вријеме разговарао са својим тимом, да би се потом обукао и отишао. Да ли је постојао неки проблем или не, сазнаћемо тек када се обрати, али има позитивних сигнала.
Fun practice point between Djokovic and Medvedev. pic.twitter.com/EIb2iZrfsc— The Big Three (@Big3Tennis) January 14, 2026
Послије овог прекида тренинга, Новак Ђоковић је изашао на терен против Данила Медведева, гдје није показивао да има проблеме.
Новак Ђоковић је трећи носилац на овогодишњем Аустралијан опену гдје ће пробати да нападне свој 25. гренд слем, уједно 11. у Мелбурну. Прошле сезоне испао је у полуфиналу, односно предао је Александру Звереву због повреде послије првог сета, док се надамо да овог пута неће имати физичких потешкоћа, преноси Мондо.
То је ипак додуше неизвјесно у његовим годинама и знамо да Ђоковић све чешће мора да паузира због повреда, тако да би за њега идеално било када би бар на старту турнира добио лакше ривале. Сазнаће их 15. јануара на жребу.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
БиХ
4 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму