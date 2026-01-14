Logo
Large banner

Посебан датум у црквеном календару! Славимо три велика празника, ове обичаје ваља испоштовати

14.01.2026

08:36

Коментари:

0
Црква крст православље вјера
Фото: АТВ БЛ

Српска православна црква и њени вјерници данас, 14. јануара славе више значајних празника – Светог Василија Великог, Мали Божић, али и почетак Нове године по Јулијанском календару.

Овај датум у црквеном календару заузима посебно мјесто јер обједињује духовни, историјски и народни значај.

Свети Василије Велики

Свети Василије Велики, познат и као Василије из Цезареје, био је један од најзначајнијих теолога раног хришћанства и епископ Цезареје у Кападокији. Сматра се оснивачем општежитељног монаштва у источном хришћанству. Заједно са Григоријем Ниским и Григоријем Богословом убраја се у кападокијске оце Цркве. Упокојио се 379. године у 50. години живота, у вријеме цара Константина.

Обрезање Господа Исуса Христа

Истог дана обиљежава се и празник Обрезања Господа Исуса Христа, један од највећих хришћанских празника. Према Светом писму, овај чин симболизује преузимање гријеха људског рода и духовно очишћење.

Мали Божић и Српска нова година

У народу је 14. јануар познат као Мали Божић, Васиљевдан и Српска нова година. Сматра се завршетком божићних празника и даном када се улази у нову годину по старом календару.

Народни обичаји и вјеровања

У појединим крајевима поново се уноси бадњак у кућу, долази положајник, а остаци бадњака се спаљују. У многим домовима мијеси се обредни хљеб василица који се ломи међу укућанима као знак здравља и слоге.

policija hrvatska (2)

Регион

Пуцњава у Хрватској: Има приведених

У народу постоји вјеровање да се на овај дан не треба свађати јер се сматра да неслога доноси лошу срећу током целе године. Вјерује се и да ће година бити родна ако 14. јануара пада снијег или је вријеме облачно. У појединим крајевима обичај је да се узме кашика меда као симбол слатког и мирног живота, пише Ona.rs.

Молитва и значај празника

У свим храмовима Српске православне цркве служи се Литургија Светог Василија Великог. Вјерници се моле за здравље, мир и духовну снагу. Свети Василије се сматра заштитником вере, истине и духовне постојаности.

bozic (2)

Друштво

Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

За вјернике, 14. јануар представља спој црквене традиције, народних обичаја и симболичан почетак нове године са жељом за благостањем и миром.

Подијели:

Тагови:

svetac

Црква

СПЦ

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

Република Српска

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

21 ч

6
Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

Свијет

Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

1 д

0
Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Регион

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

3 д

0
Сутра почињу некрштени дани: До Богојављења се ови обичаји строго поштују, нарочито ноћу

Друштво

Сутра почињу некрштени дани: До Богојављења се ови обичаји строго поштују, нарочито ноћу

4 д

0

Више из рубрике

Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

Друштво

Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

4 ч

0
YT/official_MonahArsenije_ribnica, Ненад Костић, YT/Pravoslavni Hristijanin

Друштво

У јеку славе се замонашили: Ове наше познате личности су обукле монашку одору, окренуле се вјери и данас живе потпуно другачије

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 18 беба

5 ч

0
Мудри савјети који су помогли многима: Патријарх Павле је знао лијек за тугу, ево шта је говорио

Друштво

Мудри савјети који су помогли многима: Патријарх Павле је знао лијек за тугу, ево шта је говорио

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner