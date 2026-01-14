Посебан датум у црквеном календару! Славимо три велика празника, ове обичаје ваља испоштовати

14.01.2026
Српска православна црква и њени вјерници данас, 14. јануара славе више значајних празника – Светог Василија Великог, Мали Божић, али и почетак Нове године по Јулијанском календару.
Овај датум у црквеном календару заузима посебно мјесто јер обједињује духовни, историјски и народни значај.
Свети Василије Велики, познат и као Василије из Цезареје, био је један од најзначајнијих теолога раног хришћанства и епископ Цезареје у Кападокији. Сматра се оснивачем општежитељног монаштва у источном хришћанству. Заједно са Григоријем Ниским и Григоријем Богословом убраја се у кападокијске оце Цркве. Упокојио се 379. године у 50. години живота, у вријеме цара Константина.
Истог дана обиљежава се и празник Обрезања Господа Исуса Христа, један од највећих хришћанских празника. Према Светом писму, овај чин симболизује преузимање гријеха људског рода и духовно очишћење.
У народу је 14. јануар познат као Мали Божић, Васиљевдан и Српска нова година. Сматра се завршетком божићних празника и даном када се улази у нову годину по старом календару.
У појединим крајевима поново се уноси бадњак у кућу, долази положајник, а остаци бадњака се спаљују. У многим домовима мијеси се обредни хљеб василица који се ломи међу укућанима као знак здравља и слоге.
У народу постоји вјеровање да се на овај дан не треба свађати јер се сматра да неслога доноси лошу срећу током целе године. Вјерује се и да ће година бити родна ако 14. јануара пада снијег или је вријеме облачно. У појединим крајевима обичај је да се узме кашика меда као симбол слатког и мирног живота, пише Ona.rs.
У свим храмовима Српске православне цркве служи се Литургија Светог Василија Великог. Вјерници се моле за здравље, мир и духовну снагу. Свети Василије се сматра заштитником вере, истине и духовне постојаности.
За вјернике, 14. јануар представља спој црквене традиције, народних обичаја и симболичан почетак нове године са жељом за благостањем и миром.
