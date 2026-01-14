Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

14.01.2026
08:41
Протеклих дана многе улице, тротоари и паркинг-простори у Бањалуци, али и многим другим локалним заједницама личили су, дословно, на клизалишта.
Дебели слојеви леда, настали због слабо очишћеног снијега и ниских температура, озбиљно су угрозили и пјешаке и возаче. Ходање залеђеним тротоарима било је ризично, а вожња по неочишћеним улицама права лутрија.
Замислите старије који се ионако спорије крећу. Или родитеље са бебама у колицима. Ходање по клизавим површинама било је опасно. Неке и нису имали среће.
Из Дома здравља Бањалука потврђују да су посљедице поледице већ видљиве у здравственим статистикама. У посљедњих неколико дана забиљежен је мањи пораст броја пацијената који су помоћ потражили у Служби хитне медицинске помоћи због повреда насталих усљед клизања на леду и снијегу, што је уобичајено за зимски период.
-Током викенда, односно петак–понедјељак, збринуто је укупно 19 пацијената са повредама након падова. Углавном се радило о повредама горњих и доњих екстремитета, док су три пацијената имала повреде главе. Забиљежено је неколико прелома – потврђено је из бањалучког Дома здравља.
Сви пацијенти су адекватно збринути, а већина повреда била је лакшег до умјереног степена.
– Теже и животно угрожавајуће повреде нису честа појава – наглашавају из ове здравствене установе. А грађанима препоручују додатни опрез приликом кретања у условима поледице.
Питање је имамо ли право на накнаду штете ако се повриједимо на неочишћеним тротоарима, пасарелама, пјешачким прелазима. Или ако нам возило проклиже, па настане штета. Одговор је да, али то и није толико једноставно. Али, не треба одустати.
Правник Милко Грмуша истиче да одговорност за стање градских саобраћајница и тротоара сноси Град. Према његовим ријечима, свако ко претрпи повреду због неочишћених и залеђених улица има право да тражи накнаду штете.
-Град би требало да рефундира одговарајући износ накнаде свакоме ко претрпи тјелесну повреду. Висина накнаде зависи од врсте повреде, да ли је особа запослена, као и од тежине посљедица – појашњава Грмуша за Српскаинфо.
Међутим, процедура захтијева и одређене доказе. Повријеђени мора доказати да је био тријезан, да се нормално кретао и да није сам скривио повреду. Кључни корак је одлазак љекару и прибављање медицинске документације у којој се јасно наводи какве су повреде настале, гдје и под којим околностима.
-Што више папира и доказа имате, лакше ћете остварити своје право. Није једноставно када се тражи новац, али постоје механизми – додаје Грмуша.
Слична правила важе и за возаче који су претрпјели штету на возилима због поледице и неочишћених саобраћајница. Ако се утврди да је возило имало прописану зимску опрему, да возач није био под дејством алкохола или опијата, те да је поштовао саобраћајне прописе и ограничења брзине, постоји основ за тражење накнаде штете.
У тим случајевима неопходно је пријавити оштећење, обезбиједити полицијски записник, као и предрачун или процјену штете из сервиса.
Иако зима и снијег нису изненађење, стање на улицама Бањалуке протеклих дана показало је колико неадекватно одржавање може да угрози безбједност грађана. Док пјешаци страхују од падова, а возачи од проклизавања и оштећења возила, стручњаци подсјећају да одговорност постоји, као и право на накнаду штете.
