Тадић: Церић Бошњацима саопштио истину - оно што они називају "босанском црквом" је православна црква у средњовјековној Босни

14.01.2026
08:29
Коментари:0
Сигурно је да од Мустафе Церића никада не бисмо могли очекивати да директно оповргне фалсификате историје и да данашњим Бошњацима саопшти истину о томе на шта се заправо односи наратив о постојању "босанске цркве", рекао је правник Огњен Тадић.
Ипак, како истиче Тадић, пријатно изненађује његово јавно обраћање у коме недвосмислено разјашњава да је то што се међу Бошњацима назива средњовјековна "босанска црква" заправо православна црква у средњовјековној Босни.
Mustafa Cerić: Bosanska pravoslavna crkva, kao legitimni nasliednik bosanske autokefalne duhovnosti (SB, 9. 1. 2026.)— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) January 14, 2026
Sigirno je da od Mustafe Cerića nikada ne bismo mogli očekivati da direktno opovrgne falsifikate istorije i da današnjim Bošnjacima sopšti istinu o tome na 👇 pic.twitter.com/NLxABJ3Pgo
- Заиста не знам да ли је Церићева потреба да ово каже посљедица његових година и потребе да се растерети институционализованих лажи, те да вишедеценијски терет скине са сопствене душе, али је његова изјава, без обзира на то што је дата у накарадном контексту, вриједно признање да је историја која се учи у Федерацији БиХ заправо фалсификована - написао је Тадић на Иксу.
👇 Zaista ne znam da li je Cerićeva potreba da ovo kaže posljedica njegovih godina i potrebe da se rastereti institucionalizovanih laži, te da višedecenijski teret skine sa sopstvene duše, ali je njegova izjava, bez obzira na to što je data u nakardnom kontekstu, vrijedno 👇— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) January 14, 2026
Истиче да ово признање има још већи значај, јер долази од човјека који је са важних друштвених позиција могао утицати да се створи постојећи фалсификовани наратив о историји овог простора.
Република Српска
6 д4
Република Српска
21 ч1
БиХ
22 ч2
Република Српска
1 д7
БиХ
22 ч2
БиХ
23 ч2
БиХ
1 д2
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму