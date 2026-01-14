Logo
Тадић: Церић Бошњацима саопштио истину - оно што они називају "босанском црквом" је православна црква у средњовјековној Босни

14.01.2026

08:29

Коментари:

0
Сигурно је да од Мустафе Церића никада не бисмо могли очекивати да директно оповргне фалсификате историје и да данашњим Бошњацима саопшти истину о томе на шта се заправо односи наратив о постојању "босанске цркве", рекао је правник Огњен Тадић.

Ипак, како истиче Тадић, пријатно изненађује његово јавно обраћање у коме недвосмислено разјашњава да је то што се међу Бошњацима назива средњовјековна "босанска црква" заправо православна црква у средњовјековној Босни.

- Заиста не знам да ли је Церићева потреба да ово каже посљедица његових година и потребе да се растерети институционализованих лажи, те да вишедеценијски терет скине са сопствене душе, али је његова изјава, без обзира на то што је дата у накарадном контексту, вриједно признање да је историја која се учи у Федерацији БиХ заправо фалсификована - написао је Тадић на Иксу.

Истиче да ово признање има још већи значај, јер долази од човјека који је са важних друштвених позиција могао утицати да се створи постојећи фалсификовани наратив о историји овог простора.

Огњен Тадић

Mustafa Cerić

