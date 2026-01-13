Каран: Церићеве изјаве дио системског политичког пројекта против СПЦ и српског народа

Извор:
Мустафа Церић, као заговорник најрадикалнијих антисрпских ставова, упустио се у опасну авантуру заговарајући обнову "босанске" православне цркве што су већ покушавали и многи други у најмрачнијим епохама европске историје, истакао је професор уставног права Синиша Каран.
Каран је у изјави за Срну подсјетио да је у Другом свјетском рату, уз подршку Џафера Куленовића као замјеника Анте Павелића, постојала намјера стварања усташке "хрватске православне цркве" са циљем да се Срби потпуно избришу - да се избрише српско име, српска националност и српска вјера, а српски народ претвори у безличну масу погодну за асимилацију и прогон.
Ово што данас говори Мустафа Церић, указао је професор Каран, није никаква "идеја мира" и не дешава се случајно у вријеме када Срби прослављају Божић, рођење Исуса Христа, крсне славе и православну Нову годину.
- То је директан насртај на Српску православну цркву, а самим тим и на српски народ. То је покушај да се преко вјере удара на идентитет, јер је јасно да без Српске православне цркве нема ни историјског памћења ни духовног континуитета српског народа на овим просторима - нагласио је Каран.
Он је навео да изјаве бившег поглавара Исламске вјерске заједнице у БиХ Мустафе Церића о такозваној "босанској православној цркви" нису никакав изолован ексцес, нити лични став који би требало игнорисати.
- Оне су дио ширег, опасног и системског политичког пројекта који се у Сарајеву све отвореније промовише, а који је прије неколико седмица најдиректније дефинисан реченицом да Бошњацима "треба пет Срба" у Сарајеву и један у Бањалуци како би могли да управљају цијелом БиХ.
То је суштина политике која већ деценијама покушава да поништи све оно што је српски народ кроз историју био и остао - конститутиван народ, народ са својим идентитетом, културом, вјером, институцијама и правом да сам одлучује о себи - појаснио је Каран.
Он је навео да су српски народ и Република Српска, као и све њене институције, савршено свјесни контекста у којем ове изјаве долазе.
- Свјесни смо све отворенијих настојања да се о Србима одлучује без Срба, да се њихова права релативизују, да се институције Републике Српске приказују као сметња, а српски идентитет као нешто што треба "преваспитати", "преобликовати" или забранити.
Али једно мора бити јасно: Република Српска неће пристати на понижавање, прегласавање и брисање идентитета. Као и сваки пут у историји, такве политике биће поражене оним што је увијек била наша највећа снага - јединством, одлучношћу и оданошћу својим институцијама, било да је ријеч о институцијама Републике Српске или о Српској православној цркви, као доказу нашег дугог трајања, издржљивости и вјере кроз хиљаду година историје - поручио је професор Каран.
