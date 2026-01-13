Отац скривао сина од полиције и Центра за социјални рад: Мјесец касније пуцао у бабу и дједа

Извор:
Тинејџера Душана П. (16) са Звездаре су баба по оцу С.П. (66), стриц А.Б. (41) и дједа по оцу З.П. (67) пријавили полицији у децембру 2025. године због насилног понашања, међутим, отац Јован П. (42) га је тада скривао како би онемогућио полицији и Центру за социјални рад да поступе по пријави за насиље у породици, сазнаје "Блиц". Само мјесец дана касније, тинејџер је у породичној кући на Звездари пуцао у бабу и дједу и тешко их ранио, а потом је извршио самоубиство.
Наиме, како сазнајемо, у децембру 2025. године, Душан је у породичној кући на Звездари, док је држао нож, пријетио смрћу баби С.П. (66), а био је насилан и према стрицу А.Б. (41) којем је оштетио аутомобил.
- Душан је тада био насилан и према дједу који је покушао да заштити сина и жену - каже наш извор.
Како сазнајемо, отац Јован П. (42) је тада заједно са сином Душаном напустио породичну кућу и отишао у непознатом правцу.
- Он је тада онемогућио и ометао службена лица Градског центра за социјални рад, као и полицијске службенике, да поступају према малољетнику због сумње да је учинио насиље у породици. Отац се понашао у потпуности супротно од интереса дјетета - каже наш извор.
Како сазнајемо, Јован П. је сина тада скривао у кући рођака, полицијским службеницима је давао нетачне информације телефонским путем и није отварао врата стана гдје су боравили, када су полицијски службеници покушали да реализују потрагу за малољетником.
Подсјетимо, Душан П. (16) је на Божић, 7.јануара, пуцао у бабу и деду у породичној кући на Звездари, а потом је један хитац испалио у себе.
Он је, усљед тешких повреда, преминуо у болници.
Како су пренијели медији, наводно је тинејџер тражио баби и деди 18.000 евра након чега је запуцао.
Један комшија кратко је прокоментарисао да је Д.П. (16) био проблематичан, те и да је на свега 20 метара од куће више пута виђен да дилује наркотике.
- Рекли смо му неколико пута да се склони са тог места и да не продаје дрогу ту и он се послије неког времена заиста склонио - рекао је раније комшија.
Наводно, у кући је био присутан и дјечак (11) који је побјегао код комшија када је видио пиштољ.
