Пуцао на бабу и дједа због дијела куће који су му дуговали? Најновији детаљи крвавог пира

Извор:

Курир

13.01.2026

07:48

Коментари:

0
Пуцао на бабу и дједа због дијела куће који су му дуговали? Најновији детаљи крвавог пира

Малољетник који је на Божић на Звездари пуцао у бабу и дједа, а потом и себи у главу, подлегао је повредама. Његов отац коме се на терет ставља запуштање и злостављање малољетног лица, брани се ћутањем.

Оцу је притвор одређен до 30 дана.

Тужилаштво је тај приједлог ставило после његовог саслушања, а суд је то прихватио. Притвор му је одређен због страха од покушаја бјекства и утицања на свједоке. Оно што је ново јесте да се оцу ствара на терет да није бринуо о синовима.

policija rotacija

Србија

Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

Баба и дјед су заправо бринули о њему и млађем брату јер су их родитељи оставили још док су били мали.

Јелена Спасић, новинарка црне хронике, говорила је о најновијим информацијама везаним за овај случај:

- Мајка је према нашим информацијама, годинама живјела у БиХ. Послије злочина који се догодио, она се вратила у Србију и преузела бригу о млађем сину. Он је у току крвавог пира био у кући али је на срећу прошао без повреда. Она је имала старатељство над дјецом док су били мали, али је одлучила да их остави и заснује нову породицу у БиХ. Отац је остао да брине о њима. Управо због неадекватне бриге о дјеци је притворен. Сумња се да је малољетник пуцао на бабу и деду јер су одбили да му дају 18.000 евра:

- Постоје информације да је то дуг према оцу, њиховом сину и то због дијела куће, који је требао да припадне њему. Отац, односно син упуцане баке и деке уопште није живио на тој адреси, полиција је данима трагала за њим.

Малољетник преминуо

Тинејџер је, подсјетимо, послије злочина који је починио, пронађе у локви крви а сумња се да је мотив крвавог пира био новац. Преминуо је у болници, како незванично сазнаје Курир.

Његов дјед има тешке повреде главе, док су баби поломљене обе руке јер је покушала да заштити стомак који је унук намјеравао да јој испали хитац.

Према незваничним информацијама, тинејџер и његов млађи брат живјели су на Звездари са бабом и дједом.

Убиство

baba

djed

