Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио

Извор:
Блиц
12.01.2026
15:57
У Београду је раним послеподневним часовима пронађено беживотно тијело мушкарца недалеко од кружног тока на Аутокоманди.
Незванично, реч је о 88-годишњем мушкарцу, који је пронађен у башти једног локала брзе хране.
Како смо успели да сазнамо, мушкарац је синоћ послије завршетка радног времена дошао да одмори, од умора је заспао и више се није пробудио.
Није познато шта је тачан узрок смрти, а полиција је изашла на лице мјеста.
Према незваничним сазнањима, биће урађена обдукција тијела.
О овоме је обавијештен и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, а истрага је у току, преноси Блиц.
