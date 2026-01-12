Logo
Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио

Извор:

Блиц

12.01.2026

15:57

Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио
Фото: Танјуг

У Београду је раним послеподневним часовима пронађено беживотно тијело мушкарца недалеко од кружног тока на Аутокоманди.

Незванично, реч је о 88-годишњем мушкарцу, који је пронађен у башти једног локала брзе хране.

Како смо успели да сазнамо, мушкарац је синоћ послије завршетка радног времена дошао да одмори, од умора је заспао и више се није пробудио.

Није познато шта је тачан узрок смрти, а полиција је изашла на лице мјеста.

Према незваничним сазнањима, биће урађена обдукција тијела.

О овоме је обавијештен и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, а истрага је у току, преноси Блиц.

