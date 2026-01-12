Logo
Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Телеграф

12.01.2026

08:48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

У кући надомак Београда у нед‌јељу увече, 11. јануара, пронађено је беживотно тијело С. Ђ. (65) са видљивим повредама у пред‌јелу главе.

Екипа Хитне помоћи, која је убрзо стигла на лице мјеста, могла је само да констатује смрт несрећне жене.

У тренутку проналаска тијела, у кући се налазио и њен супруг. Он је, према незваничним информацијама које преноси Телеграф, полицији испричао несвакидашњу верзију догађаја.

lukavac

Друштво

Станари пријавили мушкарца полицији јер им оставља сумњиве предмете: Ради се о црној магији?

"Он је тврдио да је његова супруга синоћ сама помјерала намјештај из собе у собу. Наводно је у једном тренутку изгубила равнотежу, пала и ударила главом, што је, према његовим ријечима, било кобно", открива извор близак истрази.

Тијело послато на обдукцију

Иако су повреде на глави присутне, полиција и тужилаштво ништа не препуштају случају. По налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), тијело С. Ђ. је пребачено на Институт за судску медицину ради обдукције.

Келн

Свијет

Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Резултати обдукције биће кључни за даљи ток истраге, јер ће прецизно утврдити да ли су повреде настале усљед пада, како тврди супруг, или је ријеч о насилној смрти.

Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а истрага је и даље у току како би се расвијетлиле све околности.

