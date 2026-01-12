Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Извор:
У кући надомак Београда у недјељу увече, 11. јануара, пронађено је беживотно тијело С. Ђ. (65) са видљивим повредама у предјелу главе.
Екипа Хитне помоћи, која је убрзо стигла на лице мјеста, могла је само да констатује смрт несрећне жене.
У тренутку проналаска тијела, у кући се налазио и њен супруг. Он је, према незваничним информацијама које преноси Телеграф, полицији испричао несвакидашњу верзију догађаја.
"Он је тврдио да је његова супруга синоћ сама помјерала намјештај из собе у собу. Наводно је у једном тренутку изгубила равнотежу, пала и ударила главом, што је, према његовим ријечима, било кобно", открива извор близак истрази.
Иако су повреде на глави присутне, полиција и тужилаштво ништа не препуштају случају. По налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), тијело С. Ђ. је пребачено на Институт за судску медицину ради обдукције.
Резултати обдукције биће кључни за даљи ток истраге, јер ће прецизно утврдити да ли су повреде настале усљед пада, како тврди супруг, или је ријеч о насилној смрти.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а истрага је и даље у току како би се расвијетлиле све околности.
