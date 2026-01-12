У Српској рођено 26 беба

12.01.2026
08:19
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, 16 дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Осам беба рођено је у Бањалуци, седам у Приједору, шест у Добоју, по двије у Зворнику и Требињу, а једна у Градишци.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчица и четири дјечака, у Приједору четири дјевојчице и три дјечака, у Добоју пет дјевојчица и један дјечак, у Зворнику два дјечака, у Требињу двије дјевојчице и у Градишци дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Бијељини, Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу.
