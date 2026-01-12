Logo
На снази наранџасто упозорење: И јутрос "дебео" минус!

12.01.2026

07:08

Лед
Фото: АТВ

На подручју БиХ на снази је наранџасто упозорење.

Најнижа јутарња температура ваздуха је око -14°C, а највиша дневна температура ће бити око -4°C.

Лед-пјешаци-11012026

Бања Лука

Бањалука: Залеђени тротоари - клизалиште за пјешаке

Након претежно ведрог јутра данас у току дана у БиХ се очекује постепен пораст облачности са запада.

Вјетар је слаб јужног и југозападног смјера.

Најнижа јутарња температура ваздуха већином између -16 и -10°C, на југу од -6 до -2°C.

ноћ хладноћа

Друштво

Ледена ноћ је стигла, већ измјерено -10

Највиша дневна температура ваздуха углавном између -5 и 1°C, на југу до 4°C.

Иначе, због ниских температура да 10 сати је на снази наранџасти метеоаларм широм БиХ.

Таг:

hladnoća

