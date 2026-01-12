На снази наранџасто упозорење: И јутрос "дебео" минус!

12.01.2026
07:08
На подручју БиХ на снази је наранџасто упозорење.
Најнижа јутарња температура ваздуха је око -14°C, а највиша дневна температура ће бити око -4°C.
Након претежно ведрог јутра данас у току дана у БиХ се очекује постепен пораст облачности са запада.
Вјетар је слаб јужног и југозападног смјера.
Најнижа јутарња температура ваздуха већином између -16 и -10°C, на југу од -6 до -2°C.
Највиша дневна температура ваздуха углавном између -5 и 1°C, на југу до 4°C.
Иначе, због ниских температура да 10 сати је на снази наранџасти метеоаларм широм БиХ.
