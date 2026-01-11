Logo
Ледена ноћ је стигла, већ измјерено -10

АТВ

11.01.2026

20:16

0
Фото: ATV

Једна од најхладнији вечери у БиХ достићи ће свој минимум у наредним сатима. У појединим градовима већ је регистрован значајан минус, а очекује се да ће се температура још спустити.

Дрвар, Мркоњић Град, Гламоч, Лакташи према тренутним прогнозама биљеже минус девет температуру.

У Бањалуци је тренутно минус осам, а најхладније је у Приједору гдје је тренутно -10.

Стармер Макрон

Свијет

Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

Према прогнозама РХМЗ, јутарња температура 12. јануара достизаће чак - 14, а у вишим предјелима и -19.

Јутро врло хладно уз јачи мраз. Још током ноћи ће на истоку провејавати по која пахуља снијега, гдје ће се облаци задржати и ујутру. Током дана претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, али хладно. У Херцеговини први дио дана и даље вјетровито, током поподнева вјетар слаби и окреће на јужне смјерове, док ће у Крајини јачати и донијети благи пораст температуре. Поподне јаче наоблачење које ће се до вечери од сјеверозапада ширити ка свим предјелима.

hladnoća

Временска прогноза

Коментари (0)
