Ледена ноћ је стигла, већ измјерено -10

Извор:
АТВ
11.01.2026
20:16
Коментари:0
Једна од најхладнији вечери у БиХ достићи ће свој минимум у наредним сатима. У појединим градовима већ је регистрован значајан минус, а очекује се да ће се температура још спустити.
Дрвар, Мркоњић Град, Гламоч, Лакташи према тренутним прогнозама биљеже минус девет температуру.
У Бањалуци је тренутно минус осам, а најхладније је у Приједору гдје је тренутно -10.
Према прогнозама РХМЗ, јутарња температура 12. јануара достизаће чак - 14, а у вишим предјелима и -19.
Јутро врло хладно уз јачи мраз. Још током ноћи ће на истоку провејавати по која пахуља снијега, гдје ће се облаци задржати и ујутру. Током дана претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, али хладно. У Херцеговини први дио дана и даље вјетровито, током поподнева вјетар слаби и окреће на јужне смјерове, док ће у Крајини јачати и донијети благи пораст температуре. Поподне јаче наоблачење које ће се до вечери од сјеверозапада ширити ка свим предјелима.
