Стефан Миљеновић за АТВ: Сањао сам овај тренутак

Никола Лучић

21.02.2026

23:30

Стефан Миљеновић за АТВ: Сањао сам овај тренутак
Фото: АТВ

Први трофеј у дресу Црвене звезде освојио је и Стефан Миљеновић, а момак који је управо из Меге појачао „црвено-бијеле“ за АТВ поручује да је сањао овај тренутак.

Миљеновић је у финалу постигао 10 поена.

„Сањао сам овај тренутак, да освојим први трофеј у Црвеној звезди. Није могло да буде на љепши начин. Доста изазова нас чека, хоћемо да освојимо све титуле. Ово ће бити додатна мотивација сигурно. Нисмо били комплетни на Купу, али када је требало били смо најбољи. Што се мене тиче, задовољан сам својим наступима. Увијек може боље, наставићу предано да радим и биће још боље“, изјавио је Миљеновић.

Стефан Миљеновић

куп радивоја кораћа

