Због Никшићеве неодговорности упитно функционисање институција и одржавање избора

Аутор:Бранка Дакић
11.01.2026
19:04
Коментари:0
Угрожено је функционисање институција БиХ, онемогућено повећање плата за око 22.000 запослених и реализација започетих пројеката, а упитно је и одржавање Општих избора у октобру.
И, све то јер је федерални премијер Нермин Никшић одбио гласати за глобални фискални оквир за период 2026.-2028. На овај проблем упозорила је предсједавајућа Савјета министара БиХ, Борјана Кришто. Није се дуго чекало на Никшићев одговор. Чека, каже, да Уставни суд Бих донесе одлуку о уставности Владе Републике Српске, па ће онд аучествовати у раду Фискалног савјета.
„На ово питање указујем дуже вријеме и остајем досљедан свом ставу: До доношења одлуке Уставног суда БиХ о овом питању нећу учествовати у раду Фискалног савјета БиХ. Истовремено, желим јасно демантовати нетачне и недобронамјерне тврдње о наводном опструисању фискалних одлука. Представници Федерације БиХ су се на свакој сједници Фискалног вијећа залагали за већа издвајања са Јединственог рачуна, као и за већи оквир расхода за институције БиХ“, каже Нермин Никшић, предсједник Владе Федерације БиХ.
Уставни суд БиХ о уставности Владе Српске одлучиваће тек крајем овог мјесеца. Никшић је важнија Влада Српске од буџета и плата радника институцијама БиХ, каже Срђан Амиџић.
"Није да се ми у Републици Српској не бисмо сагласили са овом Никшићевом изјавом, али у овом случају је таква изјава уваженог премијера ФБиХ само показатељ колико су политичари из ФБиХ загледани у Владу Републике Српске. Нажалост, опструкција рада Фискалног савјета беспотребно онемогућава повећање плата за око 22.000 запослених и реализацију започетих пројеката. Подсјетићу да без фискалног оквира нема ни функционалног Закона о буџету институција БиХ за ову годину, јер је тако прописано Законом о финансирању институција БиХ", каже Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Без буџета нема ни финансирања Општих избора у октобру, али то Никшића очигледно не брине. Не би се рекло ни да су забринути чланови ЦИК-а, јер се по овом питању нису огласили, а ни на наше позиве не одговарају. Јавио се зато Вехид Шехић, бивши Члан ЦИК-а. Упозорава да је неодговорно доводити у питање изборни процес.
„Власт ће морати да нађе рјешење када су у питању избори, из једног простог разлога, јер би тиме кршили Устав БиХ, а непоштивањи институција ове државе и Устава БиХ представља кривично дјело“, рекао је Вехид Шехић, бивши члан ЦИК-а БиХ.
Упозорава и да политичари располажу новцем грађана БиХ, те да би тако и требало да се понашају. Умјесто тога, на политичкој сцени је политиканство и, по свему судећи, преурањена политичка кампања, а све то на штету грађана, а под плаштом залагања за право и правду.

