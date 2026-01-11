Амиџић: Никшићу важнија Влада Српске и снијег у Сарајеву од буџета и плата радника у институцијама БиХ

11.01.2026
"Влада Републике Српске много је важнија од усвајања буџета институција БиХ за 2026. годину". Ова изјава није стигла из Бањалуке, него из сједишта Владе Федерације БиХ у Сарајеву и од њеног предсједника Нермина Никшића", навео је данас министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
- Није да се ми у Републици Српској не бисмо сагласили са овом Никшићевом изјавом, али у овом случају је таква изјава уваженог премијера ФБиХ само показатељ колико су политичари из ФБиХ загледани у Владу Републике Српске - истакао је Амиџић у објави на друштвеној мрежи Икс.
НИКШИЋУ ВАЖНИЈА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И СНИЈЕГ У САРАЈЕВУ ОД БУЏЕТА И ПЛАТА РАДНИКА ИНСТИТУЦИЈА БиХ.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) January 11, 2026
Он је рекао да опструкција рада Фискалног савјета беспотребно онемогућава повећање плата за око 22.000 запослених и реализацију започетих пројеката.
Амиџић каже да је Никшић три пута заредом онемогућио усвајање Глобалног фискалног оквира на сједници Фискалног савјета, а није му било довољно ни то што је Савјетодавна група усагласила овај документ 5. јануара ове године, па је написао да се "нису стекли услови" за одржавање ове сједнице.
Амиџић подсјећа да без фискалног оквира нема ни функционалног Закона о буџету институција БиХ за ову годину, јер је тако прописано Законом о финансирању институција БиХ.
- Никшић се нада да ће се "услови стећи" када крњи Уставни суд БиХ донесе одлуку о томе да ли је Влада Републике Српске, са Савом Минићем на челу, уставна и легитимна. Не могу се отети утиску да је све ово заправо дио једног ширег игроказа у режији странаца и бошњачких политичара, уз свесрдну сарадњу дијела опозиције из Српске - наводи Амииџћ.
Он каже да "Никшић својим поступком већ етикетира премијера Минића, јер иако се ради о крњем Уставном суду, можда некада ипак превладају право и правда".
- А познато нам је одавно да се Никшић повлачио по разноразним судовима, па би најмање требало да говори о нечијем легитимитету и легалитету, барем не док не прође сага звана "Спенгавање" и Аутоцесте - истиче Амиџић.
С друге стране, додаје он, коначно је неко отворено и јасно рекао да из ФБиХ не желе да сарађују ни са Републиком Српском ни са институцијама БиХ на дејтонским принципима.
- Јасно је да ће наставити да одуговлаче и коче, као што се то већ дешава у Управном одбору УИО БиХ кроз гласање Зијада Крњића. Коначно је постало јасно да није важно ко из које партије долази, да ли је кочничар из СДП-а или СДА важно је да гласа против - наводи Амиџић.
Он наглашава да, док Никшић чека одлуке крњег Уставног суда, Влада Републике Српске ради пуном паром и испуњава законске обавезе у раду Фискалног савјета БиХ, као и сви остали чланови осим управо Никшића.
- Никшић се не обазире ни на упозорења предсједавајуће Савјета министара Борјане Кришто да без буџета нема ни финансирања општих избора. Он наставља да опструише све што стигне - наводи Амиџић.
Он каже да га политички понашање Никшића и осталих "тројкаша" не изненађује.
- С политичке тачке гледишта, могло би се рећи да је ово и разуман потез члана "тројкашке" владе, јер су очигледно свјесни да је октобар близу и да се њихова власт приводи крају - закључио је Амиџић.
