Руководство СНСД-а подијелило пакетиће дјеци у српским општинама у ФБиХ

Извор:
АТВ
05.01.2026
12:51
Коментари:0
Руководство СНСД-а посјетило је општине Дрвар, Гламоч, Босанско Грахово и Босански Петровац, у којима живи српско становништво и том приликом дјеци подијелило новогодишње пакетиће.
У делегацији СНСД-а били су организациони секретар странке Игор Додик, генерални секретар Срђан Амиџић и предсједница Актива жена СНСД-а Душица Шолаја.
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик изјавио је да је сваки осмијех малишана потврда да овакве активности имају смисла и да дјеца у српским општинама у Федерацији БиХ нису запостављена нити заборављена.
"Мали знак пажње да их обиђемо да виде да нису запостављени и заборављени. Секретаријат СНСД-a и Влада Републике Српске су издвојили по милион КМ за развојне пројекте и за стабилнији амбијент. Ово није једина акција која смо радили у претходном периоду и сигурно је да ћемо да наставимо. Ово је нешто што нас усрећује", рекао је Додик.
Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић рекао је да се нада ће у наредним годинама број дјеце у овим општинама бити још већи.
"Ово су први крајеви гдје су људи почели да се враћају послије рата и избјеглиштва и они показују највећу љубав према свом мјесту где живе, али са друге стране нам шаљу поруку да треба да цијенимо оно што имамо у Републици Српској. Вјерујем да ћемо у следећим годинама имати још већи број малишана који ћемо моћи посјетити", рекао је Амиџић.
