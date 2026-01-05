Logo
Данас са падавинама и још хладније

Извор:

АТВ

05.01.2026

08:35

Коментари:

0
Временска прогноза
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме с падавинама и још хладније.

Падаће сусњежица и снијег, понегдје ће бити и јачих сњежних падавина уз повећање сњежног покривача, док ће на југоистоку киша прећи у суњежицу и снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Очекује се од пет до 15 центиметара новог снијега, а у вишим предјелима на југоистоку између 20 и 30 центиметара снијега.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић за АТВ: Нова болница у Требињу - искорак у унапријеђењу здравственог система

На сјеверу и у Крајини се очекује и ледени дан. Најмање снијега биће у Подрињу.

У Херцеговини вјетровито и облачно с обилнијом кишом.

Вјетар слаб до умјерен, током првог дијела дана на сјеверу и појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерен, на ударе током јутра и јак јужних смјерова.

Максимална температура ваздуха од минус два на сјеверу и у Крајини до пет на југоистоку, у Херцеговини до 13 степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког закона саопштено је да је јутрос у Српској и ФБиХ облачно, уз кишу, сусњежицу и снијег.

