Обустављен саобраћај за теретна возила преко планинских превоја

Због интензивних снијежних падавина, на дионицама магистралних путева Сарајево-Рогатица, преко Романије, Трново-Фоча преко Рогоја, Зворник-Тузла преко превоја Црни Врх, Бијељина-Тузла преко Бањ Брда и Власеница-Соколац преко Хан Погледа, обустављен је саобраћај за теретна моторна возила.
Због снијега и леда на коловозу, отежано је одвијање саобраћаја на већини
путева у Републици Српској и Федерацији БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза АМС Републике Српске.
Додатне потешкоће возачима причињавају гране или стабла која се усљед терета од снијега савијају или ломе, при чему праве застој у саобраћају.
Из АМС-а скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона, на свим дионицама у усјецима и поред камених косина.
Забрањен је превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета, од 12.00 часова 6. јануара до поноћи 7. јануара и 9. јануара цијели дан.
На подручју Бањалуке 8. јануара је забрањен превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају.
Приведени су крају радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина - Нова Топола и пуштен је саобраћај, али је потребан опрез због завршних радова.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа се наизмјенично једном коловозном траком од 07.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.
Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.
Деминирања су актуелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ због интензивних снијежних падавина, на дионицама магистралних путева Сарајево-Тузла (Нишићи и Караула), Бихаћ-Босански Петровац (Рипачки кланац), Босански Петровац-Дрвар (Оштрељ), Босански Петровац-Кључ (Ланиште), Травник-Доњи Вакуф (Комар) и Прозор-Горњи Вакуф-Ускопље (Макљен), обустављен је саобраћај за теретна моторна возила.
Возачима се савјетује да возе опрезно преко превоја Млиниште и Борова глава.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је
забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
