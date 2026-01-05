Logo
Large banner

Обустављен саобраћај за теретна возила преко планинских превоја

05.01.2026

07:38

Коментари:

0
Обустављен саобраћај за теретна возила преко планинских превоја
Фото: Срна

Због интензивних снијежних падавина, на дионицама магистралних путева Сарајево-Рогатица, преко Романије, Трново-Фоча преко Рогоја, Зворник-Тузла преко превоја Црни Врх, Бијељина-Тузла преко Бањ Брда и Власеница-Соколац преко Хан Погледа, обустављен је саобраћај за теретна моторна возила.

Због снијега и леда на коловозу, отежано је одвијање саобраћаја на већини

путева у Републици Српској и Федерацији БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза АМС Републике Српске.

Додатне потешкоће возачима причињавају гране или стабла која се усљед терета од снијега савијају или ломе, при чему праве застој у саобраћају.

Из АМС-а скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона, на свим дионицама у усјецима и поред камених косина.

Забрањен је превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета, од 12.00 часова 6. јануара до поноћи 7. јануара и 9. јануара цијели дан.

На подручју Бањалуке 8. јануара је забрањен превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

Приведени су крају радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина - Нова Топола и пуштен је саобраћај, али је потребан опрез због завршних радова.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа се наизмјенично једном коловозном траком од 07.00 до 17.00 часова.

Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.

Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.

Деминирања су актуелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.

У ФБиХ због интензивних снијежних падавина, на дионицама магистралних путева Сарајево-Тузла (Нишићи и Караула), Бихаћ-Босански Петровац (Рипачки кланац), Босански Петровац-Дрвар (Оштрељ), Босански Петровац-Кључ (Ланиште), Травник-Доњи Вакуф (Комар) и Прозор-Горњи Вакуф-Ускопље (Макљен), обустављен је саобраћај за теретна моторна возила.

Возачима се савјетује да возе опрезно преко превоја Млиниште и Борова глава.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.

На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је

забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

obustavljen saobraćaj

stanje na putevima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

2 ч

0
Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

Свијет

Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

2 ч

0
Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

Друштво

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

2 ч

0
Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу

Свијет

Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу

2 ч

1

Више из рубрике

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

Друштво

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

2 ч

0
Данас је Туциндан: Зашто је важно вратити све дугове и спремити печеницу

Друштво

Данас је Туциндан: Зашто је важно вратити све дугове и спремити печеницу

3 ч

0
Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

Друштво

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

12 ч

0
Младићу из Добоја треба наша помоћ: Годинама бије тешку битку

Друштво

Младићу из Добоја треба наша помоћ: Годинама бије тешку битку

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

09

49

Пожалио се да му није добро, па се срушио и умро

09

45

Забиљежен раст криптовалута: Биткоин предводи тржиште

09

38

Стиже заслужена награда: Ова 3 знака коначно пуне новчанике до врха

09

32

Пожар у Хитној помоћи, има мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner