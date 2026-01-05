Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу

Извор:
Танјуг
05.01.2026
07:11
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би Сједињене Америчке Државе могле да изведу и други војни удар на Венецуелу након хапшења предсједника те земље Николаса Мадура, уколико преостали чланови владе не буду сарађивали у његовим напорима да се стање у тој земљи "доведе у ред", и додао да су САД "главне" у Венецуели.
Трамп је новинарима у предсједничком авиону "Аир Форсе Оне" рекао и да су САД након дешавања током викенда "преузеле контролу" над Венецуелом, али да истовремено комуницирају са новим руководством у Каракасу, преноси данас "Гардијан".
"Разговарамо са људима који су управо положили заклетву. Не питајте ме ко је главни, јер ћу вам дати одговор који ће бити веома контроверзан", навео је Трамп, одговарајући на питање да ли је разговарао са привременом лидерком, односно потпредсједницом Венецуеле Делси Родригез.
На инсистирање новинара да појасни своју изјаву, Трамп је рекао да то значи да су Сједињење Америчке Државе заправо главне у Венецуели.
