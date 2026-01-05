Logo
Large banner

Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу

Извор:

Танјуг

05.01.2026

07:11

Коментари:

1
Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би Сједињене Америчке Државе могле да изведу и други војни удар на Венецуелу након хапшења предсједника те земље Николаса Мадура, уколико преостали чланови владе не буду сарађивали у његовим напорима да се стање у тој земљи "доведе у ред", и додао да су САД "главне" у Венецуели.

Трамп је новинарима у предсједничком авиону "Аир Форсе Оне" рекао и да су САД након дешавања током викенда "преузеле контролу" над Венецуелом, али да истовремено комуницирају са новим руководством у Каракасу, преноси данас "Гардијан".

свиња свиње

Друштво

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

"Разговарамо са људима који су управо положили заклетву. Не питајте ме ко је главни, јер ћу вам дати одговор који ће бити веома контроверзан", навео је Трамп, одговарајући на питање да ли је разговарао са привременом лидерком, односно потпредсједницом Венецуеле Делси Родригез.

На инсистирање новинара да појасни своју изјаву, Трамп је рекао да то значи да су Сједињење Америчке Државе заправо главне у Венецуели.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Venecuela

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

Друштво

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

2 ч

0
Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици

Република Српска

Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици

2 ч

0
Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

БиХ

Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

2 ч

0
Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"

Република Српска

Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"

3 ч

1

Више из рубрике

Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених

Свијет

Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених

3 ч

0
Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

Свијет

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

11 ч

0
Познато када Мадура изводе пред суд

Свијет

Познато када Мадура изводе пред суд

12 ч

0
Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

Свијет

Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

13 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

09

53

Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

09

49

Пожалио се да му није добро, па се срушио и умро

09

45

Забиљежен раст криптовалута: Биткоин предводи тржиште

09

38

Стиже заслужена награда: Ова 3 знака коначно пуне новчанике до врха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner