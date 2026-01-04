Logo
Познато када Мадура изводе пред суд

Извор:

СРНА

04.01.2026

21:31

Коментари:

0
Познато када Мадура изводе пред суд
Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро биће сутра изведен пред суд у Њујорку, гдје ће бити формално оптужен за нарко-тероризам, објавио је "Вашингтон пост".

Мадуро би у 18.00 часова требао да се појави пред окружним судијом Алвином Хелерштајном, који је предсједавао у бројним важним случајевима у Окружном суду Доњег Менхетна.

Америчке снаге ухапсиле су у суботу Мадура и његову супругу у Каракасу и пребациле их у Сједињене Државе. У америчкој операцији убијено је око 80 људи.

Амерички државни секретар Марко Рубио изнио је низ захтјева преосталим званичницима Венецуеле.

"Први кораци су осигуравање онога што је у националном интересу Сједињених Држава, а такође је и корисно за народ Венецуеле. Нема више трговине дрогом. Нема више присуства Ирана/Хезболаха. Нема више коришћења нафтне индустрије за богаћење свих наших противника", рекао је Рубио за "Си-Би-Ес њуз".

Он је додао да ће САД размотрити своје наредне акције према Каракасу у зависности од тога да ли су ови услови испуњени.

Тагови:

