Познато када Мадура изводе пред суд

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро биће сутра изведен пред суд у Њујорку, гдје ће бити формално оптужен за нарко-тероризам, објавио је "Вашингтон пост".
Мадуро би у 18.00 часова требао да се појави пред окружним судијом Алвином Хелерштајном, који је предсједавао у бројним важним случајевима у Окружном суду Доњег Менхетна.
Америчке снаге ухапсиле су у суботу Мадура и његову супругу у Каракасу и пребациле их у Сједињене Државе. У америчкој операцији убијено је око 80 људи.
Амерички државни секретар Марко Рубио изнио је низ захтјева преосталим званичницима Венецуеле.
"Први кораци су осигуравање онога што је у националном интересу Сједињених Држава, а такође је и корисно за народ Венецуеле. Нема више трговине дрогом. Нема више присуства Ирана/Хезболаха. Нема више коришћења нафтне индустрије за богаћење свих наших противника", рекао је Рубио за "Си-Би-Ес њуз".
Он је додао да ће САД размотрити своје наредне акције према Каракасу у зависности од тога да ли су ови услови испуњени.
