Преминуо Србо Компот - стари Дрински Вук

Србољуб Митровић, познатији као Србо Компот, дугогодишњи професор физичког васпитања у Основној школи "Анта Богићевић" преминуо је јутрос у Лозници, јавља Јадар "Прес Лозница".
Многе генерације памтиће га као врхунског спортисту, омиљеног професора, који је увијек био спреман да помогне, да се нашали и насмије вас до суза.
Стари Дрински вук, који се са својим друговима али и сам, много пута купао у својој миљеници Дрини, на којој је провео читав свој живот, у коју је улазио када 99,99 посто становништва смјело није. За њега је хладноћа била мачији кашаљ.
Један је од оних који су утемељили "Пливање за часни крст" у Лозници.
"Ове године, на Богојављења, пливање за Часни крст биће у сјећање и у славу на нашег професора Србу, уједно ово ће бити прва година без њега", наводи се у објави.
