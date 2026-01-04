Logo
Преминуо Србо Компот - стари Дрински Вук

Агенције

04.01.2026

21:21

Србо Компот
Србољуб Митровић, познатији као Србо Компот, дугогодишњи професор физичког васпитања у Основној школи "Анта Богићевић" преминуо је јутрос у Лозници, јавља Јадар "Прес Лозница".

Многе генерације памтиће га као врхунског спортисту, омиљеног професора, који је увијек био спреман да помогне, да се нашали и насмије вас до суза.

Стари Дрински вук, који се са својим друговима али и сам, много пута купао у својој миљеници Дрини, на којој је провео читав свој живот, у коју је улазио када 99,99 посто становништва смјело није. За њега је хладноћа била мачији кашаљ.

Један је од оних који су утемељили "Пливање за часни крст" у Лозници.

"Ове године, на Богојављења, пливање за Часни крст биће у сјећање и у славу на нашег професора Србу, уједно ово ће бити прва година без њега", наводи се у објави.

In memoriam

Србија

Loznica

