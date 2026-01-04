Logo
Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Агенције

04.01.2026

20:19

Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Српски пјевач Саша Матић може се похвалити великим бројем дуета од којих је готово сваки пронашао пут до срца публике, међутим признаје да у један није вјеровао.

Иако је дует са Радом Манојловић постао хит, Саша тврди да није био одушевљен текстом.

Нумера "Мешај мала“ данас броји милионске прегледе и слуша се са истим жаром као и када је изашла, а пјевач каже како га је било срамота да пјева такав текст, преноси Гранд.

"Људи моји када крене та песма на концертима, тај почетак: 'Опет сама излазиш', ја сам то толико нерадо пјевао због текста, баш ми нешто тај израз 'Мешај мала', не знам. Обраћам се женској особи, као дами са 'Мешај мала'", прича Матић.

Присјетио се и разговора са Марином Туцаковић која је радила пјесму коју је он једва пристао да сними.

"Рекао сам тад и Марини: 'Немој ја који сам снимао 'Краља изгубљених ствари', који сам снимао 'Кад љубав закасни' да пјевам ја то, она ми је рекла: 'Па нека мијеша, млада је': Дан, данас, људи моји, то је страшно како људи реагују на ту пјесму. Реагују на све, али то је лудило", испричао је једном у емисији "Звезде Гранда Специјал“.

Saša Matić

Рада Манојловић

