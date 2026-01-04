Logo
Large banner

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Извор:

Агенције

04.01.2026

18:12

Коментари:

0
Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Водитељка Сузана Манчић отворено је говорила о детаљима орошавања вагине, третмана којем се подвргла прије много година.

Како каже, на овај поступак одлучила се из хигијенских и здравствених разлога, а не због естетског подмлађивања.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена

"Отишла сам на орошавање због здравља и хигијене. То нема везе са подмлађивањем. Овај третман раде и младе жене како би лакше затрудниле и очувале репродуктивно здравље. У Србији је и даље табу поменути ријеч вагина. Извињавам се што је и сада помињем, али то је дио тијела који треба да славимо. Ми жене и наше тијело држимо ову планету", рекла је Сузана за "Хајп".

Она је потом детаљније објаснила како изгледа сам поступак и зашто га препоручује.

Доналд Трамп

Свијет

Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

"Свака жена која иде у бању не би требало да пропусти орошавање, јер га обављају стручна лица. Медицинска сестра долази са резервоаром од девет литара бањске воде и врши испирање. Ако већ испираш дигестивни тракт, зашто не би и репродуктивни? Ја сам то радила у Врњачкој Бањи, гдје имају велико искуство и одличне резултате. Многе жене које су имале проблема са зачећем успјеле су да затрудне након тога. О таквим стварима треба говорити, а ко ће ако неће Манчићка", закључила је она.

Подијели:

Тагови:

Suzana Mančić

Vagina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Није им суђено: Ови знакови никако не иду заједно

1 ч

0
Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Сцена

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

1 ч

0
Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

Регион

Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

1 ч

0
Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Хроника

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

1 ч

1

Више из рубрике

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Сцена

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

1 ч

0
Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

Сцена

Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

2 ч

0
Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Сцена

Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

4 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

18

05

Дио Бијељине поново без гријања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner