Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

04.01.2026
18:12
Водитељка Сузана Манчић отворено је говорила о детаљима орошавања вагине, третмана којем се подвргла прије много година.
Како каже, на овај поступак одлучила се из хигијенских и здравствених разлога, а не због естетског подмлађивања.
"Отишла сам на орошавање због здравља и хигијене. То нема везе са подмлађивањем. Овај третман раде и младе жене како би лакше затрудниле и очувале репродуктивно здравље. У Србији је и даље табу поменути ријеч вагина. Извињавам се што је и сада помињем, али то је дио тијела који треба да славимо. Ми жене и наше тијело држимо ову планету", рекла је Сузана за "Хајп".
Она је потом детаљније објаснила како изгледа сам поступак и зашто га препоручује.
"Свака жена која иде у бању не би требало да пропусти орошавање, јер га обављају стручна лица. Медицинска сестра долази са резервоаром од девет литара бањске воде и врши испирање. Ако већ испираш дигестивни тракт, зашто не би и репродуктивни? Ја сам то радила у Врњачкој Бањи, гдје имају велико искуство и одличне резултате. Многе жене које су имале проблема са зачећем успјеле су да затрудне након тога. О таквим стварима треба говорити, а ко ће ако неће Манчићка", закључила је она.
