Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Данас око 15:20 часова на раскрсници за Фочу у општини Гацко, насеље Бурак, дошло је до саобраћајне незгоде када је ауто завршило у дворишту једне куће.
Како је за АТВ потврђено, двије дјевојке са Пале су се преврнуле у аутомобилу, али на сву срећу, нису повријеђене.
Једна је, како незванично сазнајемо, заспала за воланом након чега је дошло до саобраћајне незгоде.
