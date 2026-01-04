Logo
Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Бојан Носовић

04.01.2026

17:17

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће
Фото: АТВ

Данас око 15:20 часова на раскрсници за Фочу у општини Гацко, насеље Бурак, дошло је до саобраћајне незгоде када је ауто завршило у дворишту једне куће.

Како је за АТВ потврђено, двије дјевојке са Пале су се преврнуле у аутомобилу, али на сву срећу, нису повријеђене.

Једна је, како незванично сазнајемо, заспала за воланом након чега је дошло до саобраћајне незгоде.

Саобраћајна незгода

Коментари (1)
