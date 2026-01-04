Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Фото: АТВ

Данас око 15:20 часова на раскрсници за Фочу у општини Гацко, насеље Бурак, дошло је до саобраћајне незгоде када је ауто завршило у дворишту једне куће.

Како је за АТВ потврђено, двије дјевојке са Пале су се преврнуле у аутомобилу, али на сву срећу, нису повријеђене. Градови и општине Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата Једна је, како незванично сазнајемо, заспала за воланом након чега је дошло до саобраћајне незгоде.

