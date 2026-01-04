Logo
Приједорчанин тукао мушкарца палицом, па кад је пукла, узео другу и наставио

04.01.2026

15:23

Приједорчанин тукао мушкарца палицом, па кад је пукла, узео другу и наставио

Приједорчанин С.В. оптужен је да је након вербалног сукоба истукао Н.Ч. телескопском палицом, а када је једну сломио, извадио је другу.

Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против С.В., која га терети због кривичног д‌јела тјелесна повреда.

Поменуту оптужницу потврдио је судија за претходно саслушање Основног суда у Приједору.

Како је наведено у оптужници, напад се десио испред угоститељског објекта у Приједору, али вријеме критичног догађаја није прецизирано.

Наведено је да је оптужени био са С.В., М.К., С.Г. и С.Љ., када је дошао до баште објекта у којој су се налазили Н.Ч. и С.В.

Додаје се да је након краћег вербалног сукоба са Н.Ч., свјестан свог д‌јела, извадио телескопску палицу и ударио оштећеног, који је пао.

Након што је телескопска палица пукла, извадио је другу палицу и наставио да му задаје ударце, усљед чега је оштећени Н.Ч. задобио повреде, које појединачно и скупно представљају лаку тјелесну повреду.

"Дакле, другог је тјелесно повриједио средством подобним да се тијело тешко повриједи, чиме је учинио кривично д‌јело тјелесна повреда из члана 131, став 2, Кривичног законика Републике Српске", наводи се у оптужници.

