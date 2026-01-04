Logo
Нови детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка била везана прије смрти

Блиц

Блиц

04.01.2026

10:55

Фото: Pexels

На тијелу М. П. (28) која је, како се сумња, преминула у току интимног односа усљед предозирања дрогом, пронађени су подливи на зглобовима, због чега се сумња да је д‌јевојка прије смрти била везана.

М.П. (28) и М.М (30) трагично су изгубили живот 1. јануара, када је, како се сумња, несрећна д‌јевојка преминула усљед предозирања, након чега је младић починио самоубиство скоком са прозора зграде у Цвијићевој улици.

Прве комшије нису ни знале да су њих двоје у стану, јер како тврде, били су толико тихи да су мислили да је стан, који се годинама уназад издавао, празан.

Како незванично сазнаје Блиц, екипа Хитне помоћи која је дошла у стан на 9. спрату, затекла је тијело д‌јевојке на поду собе. Њу је, како сазнајемо, прије њиховог доласка више пута реанимирао М. М.

"Тијело д‌јевојке било је на поду, без од‌јеће у лежећем положају на леђима. Након неуспјеле реанимације, екипа Хитне помоћи је на лицу мјеста уочила да на тијелу М. П. има крвних подлива. Д‌јевојка је имала подливе на зглобовима руку и ногу, па се сумња да је била везана", открива извор.

Према досадашњим информацијама, сумња се да је д‌јевојка преминула у току интимног односа, због чега постоји претпоставка да је она била везана у току односа, тврди саговорник.

Швајцарска дан жалости

Свијет

Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

"Наложена је обдукција њихових тијела. Сада се чека обдукциони налаз са токсиколошким анализама", закључио је саговорник.

М.М. је након смрти д‌јевојке трчао наг по ходнику зграде и молио комшије за помоћ.

Подсетимо, према незваничним сазнањима, преминула д‌јевојка била је наводно звезда Онли Фанс-а, сајта за одрасле.

Дрога, алкохол, разбацане ствари

Према тврдњама саговорника у стану је било илегалних супстанци.

"По поду су биле разбацане ствари, празне флаше, чаше су биле свуда по стану. На столу је стајала кесица са бијелим прахом и вид‌јели су се трагови од конзумирања наркотика, касније сам чуо да је то био кокаин. Д‌јевојка је била потпуно нага на кревету када је дошла Хитна помоћ", открива извор.

Хитна помоћ је по доласку на лицу мјеста покушала да реанимира д‌јевојку, а онда су прогласили њену смрт.

"Један момак из Хитне помоћи је био јако лоше због цијелог догађаја. На њихове очи је младић искочио кроз прозор у д‌јелићу секунде. Када је он починио самоубиство, сво троје из екипе Хитне су муњевитом брзином слетјели низ степенице и спустили се испред зграде гд‌је је његово тијело лежало на плочнику. Било је много крви, није му било спаса. Лежао је на стомаку, го. Након неколико тренутака, зграда је била пуна полиције, дошла су још једна кола Хитне помоћи", испричао је комшија.

