Logo
Large banner

Потврђено из МУП-а ТК: Након сачекуше за "Делије" ухапшено 14 особа, 11 су држављани Хрватске

Извор:

АТВ

25.01.2026

16:43

Коментари:

0
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Фото: Facebook

У "сачекуши" коју су направили навијачи Хајдука, популарна "Торцида", у мјесту Горње Дубраве код Међународног аеродрома Тузла повријеђене су 23 особе, а међу њима и један полицајац.

Из МУП-а Тузланског кантона рекли су да је током криминалистичке истраге утврђено да се 14 особа доводи у везу са почињењем кривичног дјела.

напад на навијаче Звезде у Тузли

Хроника

Детаљи обрачуна у Тузли: Полицајац међу 23 повријеђених, задржане 93 особе

"У вези догађаја који се десио 24.01.2026.године испред аеродрома Дубраве, којом приликом је више лица повријеђено, током криминалистичке истраге је утврђено да се 14 лица директно доводи у везу са почињењем кривичног дјела, (11 лица су држављани Републике Хрватске а 3 лица држављани Босне и Херцеговине) те је истима у складу са упутствима дежурног кантоналног тужилаштва одузета слобода, тренутно се налазе у просторијама за задржавање Управе полиције МУП ТК-а, а након криминалистичке обраде исти ће бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона", наводе из МУП-а ТК.

Подсјетимо, 23 особе су повријеђене, а чак 93 задржане у полицијској станици послије масовне туче навијача Хајдука и Црвене звезде у близини међународног аеродрома.

нападнапад на навијаче звезде тузла

Хроника

Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

Подијели:

Тагови:

напад на навијаче Звезде

Тузла

sačekuša

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана

Свијет

Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана

4 ч

0
Мета прави заокрет: Шта планирају?

Наука и технологија

Мета прави заокрет: Шта планирају?

4 ч

0
Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

Хроника

Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

4 ч

0
Скијаш преминуо након судара са тинејџером

Свијет

Скијаш преминуо након судара са тинејџером

4 ч

0

Више из рубрике

Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

Хроника

Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

4 ч

0
Драма у Загребу: Мушкарац покушао прегазити полицајца, овај запуцао

Хроника

Драма у Загребу: Мушкарац покушао прегазити полицајца, овај запуцао

5 ч

0
Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле

Хроника

Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле

8 ч

1
Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у предности након првих осам минута

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner