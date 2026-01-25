Потврђено из МУП-а ТК: Након сачекуше за "Делије" ухапшено 14 особа, 11 су држављани Хрватске

Извор:
У "сачекуши" коју су направили навијачи Хајдука, популарна "Торцида", у мјесту Горње Дубраве код Међународног аеродрома Тузла повријеђене су 23 особе, а међу њима и један полицајац.
Из МУП-а Тузланског кантона рекли су да је током криминалистичке истраге утврђено да се 14 особа доводи у везу са почињењем кривичног дјела.
"У вези догађаја који се десио 24.01.2026.године испред аеродрома Дубраве, којом приликом је више лица повријеђено, током криминалистичке истраге је утврђено да се 14 лица директно доводи у везу са почињењем кривичног дјела, (11 лица су држављани Републике Хрватске а 3 лица држављани Босне и Херцеговине) те је истима у складу са упутствима дежурног кантоналног тужилаштва одузета слобода, тренутно се налазе у просторијама за задржавање Управе полиције МУП ТК-а, а након криминалистичке обраде исти ће бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона", наводе из МУП-а ТК.
Подсјетимо, 23 особе су повријеђене, а чак 93 задржане у полицијској станици послије масовне туче навијача Хајдука и Црвене звезде у близини међународног аеродрома.
