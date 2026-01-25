Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана

Извор:
РТ Балкан
25.01.2026
16:41
Коментари:0
Два официра Војске Словеније отпутовала су на Гренланд, где ће учествовати у међународној војној вјежби "Арктичка отпорност", потврдило је данас словеначко Министарство одбране.
Ријеч је о једном официру из Команде снага и једном подофициру из Јединице за специјално дјеловање.
Како је навео словеначки министар одбране Борут Сајовић, даљи кораци биће донијети у складу са потребама на терену, преноси Радио-телевизија Словеније.
Он је истакао и да су на војну вјежбу, која се одржава под вођством Данске, позване све чланице НАТО-а, на, како је навео, "савезнички и за савез стратешки важном подручју".
Одлуку о упућивању два официра, који ће учествовати у планирању и спровођењу вјежбе "Арктична отпорност", Влада Словеније донела је прошле суботе. Том одлуком Словенија се придружила европским земаљама међу којима су Француска, Њемачка, Шведска, Норвешка, Финска и Холандија, које су у оквиру мисије на Гренланд упутиле мањи број војних официра или других припадника оружаних снага. Дио њих се у међувремену већ вратио у матичне земље, подсећа Танјуг.
Најновије
Најчитаније
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Тренутно на програму