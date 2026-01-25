Logo
Large banner

Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана

Извор:

РТ Балкан

25.01.2026

16:41

Коментари:

0
Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана
Фото: pexels/Somchai Kongkamsri

Два официра Војске Словеније отпутовала су на Гренланд, где ће учествовати у међународној војној вјежби "Арктичка отпорност", потврдило је данас словеначко Министарство одбране.

Ријеч је о једном официру из Команде снага и једном подофициру из Јединице за специјално дјеловање.

Како је навео словеначки министар одбране Борут Сајовић, даљи кораци биће донијети у складу са потребама на терену, преноси Радио-телевизија Словеније.

Он је истакао и да су на војну вјежбу, која се одржава под вођством Данске, позване све чланице НАТО-а, на, како је навео, "савезнички и за савез стратешки важном подручју".

Одлуку о упућивању два официра, који ће учествовати у планирању и спровођењу вјежбе "Арктична отпорност", Влада Словеније донела је прошле суботе. Том одлуком Словенија се придружила европским земаљама међу којима су Француска, Њемачка, Шведска, Норвешка, Финска и Холандија, које су у оквиру мисије на Гренланд упутиле мањи број војних официра или других припадника оружаних снага. Дио њих се у међувремену већ вратио у матичне земље, подсећа Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Словенија

Гренланд

мисија

војници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд

Република Српска

Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд

10 ч

0
"Европа мора да постави црвене линије"

Свијет

"Европа мора да постави црвене линије"

5 ч

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Свијет

Трамп о Гренланду: Имаћемо све што желимо

1 д

0
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Свијет

Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

1 д

0

Више из рубрике

Оштра порука Орбана Зеленском

Свијет

Оштра порука Орбана Зеленском

4 ч

0
Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

Свијет

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

4 ч

0
Скијаш преминуо након судара са тинејџером

Свијет

Скијаш преминуо након судара са тинејџером

4 ч

0
Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

Свијет

Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у предности након првих осам минута

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner