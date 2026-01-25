"Европа мора да постави црвене линије"

Извор:
25.01.2026
Грчки премијер Кирјакос Мицотакис данас је изјавио да Европа мора да остане уједињена, да штити међународно право и суверенитет својих чланица, као у случају Данске и Гренланда, и истовремено нагласио да је важно одржавати отворене канале сарадње са САД чак и у периодима напетости, јасно истичући црвене линије.
У својој редовној недељној објави на друштвеним мрежама, он је рекао да Грчка ради на рјешењима која јачају мултилатерализам, безбједност и стабилност, не кроз сукобе, већ у договору са савезницима.
Мицотакис је додао да Грчка подржава европску стратешку аутономију кроз јачу одбрану и већу конкурентност, и да активно дјелује у региону Газе и на Блиском истоку, као и у оквиру ЕУ и Савјета безбједности УН.
Што се тиче унутрашњих приоритета, он је навео да Грчка планира низ реформи за 2026. годину, које обухватају 30 реформи и пројеката, 10 кључних законских интервенција у свим важним областима политике - од подршке приходима и борбе против дубоке државе, до модернизације здравственог система и јавног школства, реформе урбанизма и јачања националне одбране и цивилне заштите.
