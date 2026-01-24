Трамп, пингвин и застава Америке: Бијела кућа о Гренланду

Извор:
Бијела кућа је објавила фотографију која приказује америчког предсједника Доналда Трампа како са пингвином хода кроз снијег, док пингвин носи америчку заставу, а у даљини се види гренландска застава на падини планине.
На слици, објављеној на званичном налогу Бијеле куће на мрежи Икс, види се сњежни, ледени предео са планинама у позадини и широком бијелом равницом у првом плану.
Пингвини су природно распрострањени искључиво на јужној хемисфери, првенствено на Антарктику и на југу Латинске Америке, Африке, Аустралије и Новог Зеланда, док на сјеверној хемисфери, укључујући Гренланд, нема те врсте птица, пише РТ Балкан.
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026
Трамп је протеклих недјеља више пута поновио да САД морају да добију контролу над Гренландом, који је на територији Данске, наглашавајући да је то арктичко острво "кључно за америчку безбједност", уз упозорење да ће га САД "добити на овај или на онај начин", подсјећа Танјуг.
У сриједу је током говора на Свјетском економском форуму у Давосу одбацио могућност коришћења силе, а потом је одустао и од пријетње о увођењу казнених царина против осам европских земаља које је претходно најавио како би извршио притисак.
Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Трут соушл потврдио да је са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом у Давосу договорио "оквир будућег споразума", међутим, засад није потпуно јасно шта би тај споразум укључивао и колико су одмакли преговори.
