Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

Извор:

Агенције

24.01.2026

08:18

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Цијели износ кауције коју је Врховни антикорупцијски суд Украјине (ВАКС) претходно одредио опозиционој посланици и бившој премијерки Јулији Тимошенко је плаћен, саопштено је из тог суда.

Прес-служба ВАКС-а такође је саопштила да ће саслушање жалбе Тимошенко на одлуку првостепеног суда о њеној превентивној мјери почети у понедјељак, 26. јануара, преноси Униан.

Тимошенко је потврдила да је њена пуна кауција, у износу од приближно 655.000 евра, плаћена, у објави на Фејсбуку.

Високи антикорупциони суд Украјине (ВАКС) одредио је превентивне мјере у виду јемства већег од 33 милиона гривни (приближно 655.000 евра) против предсједнице посланичке групе Баткившчина (Отаџбина) и бивше премијерке Украјине Јулије Тимошенко, у предмету који се води против ње због сумње на подмићивање у вези са гласањем у украјинском парламенту, Врховној ради.

Поред јемства, суд је Тимошенко наложио да се одазива на сваки позив Националног антикорупционог бироа (НАБУ) и суда, да не напушта територију Кијева и Кијевске области, да не комуницира са одређеним бројем посланика у вези са истрагом, као и да преда пасош, пренијели су украјински медији.

Лидерка партије Баткившчина најавила је да ће се жалити на одлуку ВАКС-а апелационом суду.

НАБУ и Специјализовано антикорупционо тужилаштво (САП) саопштили су 13. јануара да су оптужили народну посланицу и предсједницу партије Баткившчина због сумње да је нудила мито посланицима из других фракција за гласање за или против одређених законских приједлога.

Дан касније Тимошенко је потврдила претрес партијског сједишта и одбацила, како је навела, "апсурдне оптужбе", оцијенивши истрагу као политички мотивисану.

