Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

Извор:
Агенције
24.01.2026
08:18
Коментари:0
Цијели износ кауције коју је Врховни антикорупцијски суд Украјине (ВАКС) претходно одредио опозиционој посланици и бившој премијерки Јулији Тимошенко је плаћен, саопштено је из тог суда.
Прес-служба ВАКС-а такође је саопштила да ће саслушање жалбе Тимошенко на одлуку првостепеног суда о њеној превентивној мјери почети у понедјељак, 26. јануара, преноси Униан.
Тимошенко је потврдила да је њена пуна кауција, у износу од приближно 655.000 евра, плаћена, у објави на Фејсбуку.
Високи антикорупциони суд Украјине (ВАКС) одредио је превентивне мјере у виду јемства већег од 33 милиона гривни (приближно 655.000 евра) против предсједнице посланичке групе Баткившчина (Отаџбина) и бивше премијерке Украјине Јулије Тимошенко, у предмету који се води против ње због сумње на подмићивање у вези са гласањем у украјинском парламенту, Врховној ради.
Поред јемства, суд је Тимошенко наложио да се одазива на сваки позив Националног антикорупционог бироа (НАБУ) и суда, да не напушта територију Кијева и Кијевске области, да не комуницира са одређеним бројем посланика у вези са истрагом, као и да преда пасош, пренијели су украјински медији.
Лидерка партије Баткившчина најавила је да ће се жалити на одлуку ВАКС-а апелационом суду.
НАБУ и Специјализовано антикорупционо тужилаштво (САП) саопштили су 13. јануара да су оптужили народну посланицу и предсједницу партије Баткившчина због сумње да је нудила мито посланицима из других фракција за гласање за или против одређених законских приједлога.
Дан касније Тимошенко је потврдила претрес партијског сједишта и одбацила, како је навела, "апсурдне оптужбе", оцијенивши истрагу као политички мотивисану.
Свијет
11 ч0
Свијет
18 ч0
Свијет
1 д0
Регион
5 д1
Најновије
Најчитаније
09
10
09
00
08
56
08
47
08
41
Тренутно на програму