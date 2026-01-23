Logo
Инфлуенсерка (26) пронађена мртва у стану!

Извор:

Курир

23.01.2026

21:48

Коментари:

0
Инфлуенсерка (26) пронађена мртва у стану!
Фото: Pixabay

Инфлуенсерка Лула Лахфах, коју прати више од 3,3 милиона људи на Инстаграму и ТокТоку, пронађена је мртва у стану. Имала је само 26 година.

Инфлуенсерка је пронађена мртва у стамбеној згради у насељу у јужној Џакарти, у Индонезији. Њено тијело пронашли су припадници обезбеђења, рекао је шеф за односе с јавношћу полиције Комбес Буди Херманто, за Ци-Н-Н Индонесиа.

"Тренутно, службеници Јединице за криминалистичке истраге полиције Јужне Џакарте и даље обрађују мјесто на ком је дјевојка пронађена мртва како би истражили околности под којима је преминула и координирају са породицом", додао је Херманто, објавио је ЦНН.

policija rotacija

Хроника

Ужас: Претукли младића (20) због дуга

Лахфах, која је имала више од 3,3 милиона пратилаца на Инстаграму и ТикТоку, била је позната по дељењу садржаја о начину живота и љепоти на мрежама. Најприје се прославила на мрежи објављивањем обрада популарних пјесама на музичком сајту СоундЦлоуд, да би на крају објавила и неколико својих оригиналних пјесама.

Према подацима ЦНН Индонесиа, Лахфах је имала неколико здравствених проблема и провела је Нову годину у болници због физичких тегоба које је осјећала. Наставила је да редовно објављује садржај на друштвеним мрежама све до неколико дана прије смрти - посљедњи пут је дјелила објаве на Инстаграму и ТикТоку 21. јануара.

Музичка група "Weird Genius" чији је члан и Лахфин дечко, Реза Октовијан, отказала је свој вечерашњи концерт неколико сати прије него што је објављена вијест о Лахфахиној смрти.

(курир)

Тагови:

инфлуенскерка

Индонезија

Коментари (0)
